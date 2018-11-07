Aslan için bir ihtimal daha var

Galatasaray hata yapmasa Schalke'nin gol atabileceği yoktu. Bazı günler teker teker dizdiğin bütün taşlar tek nefeste üstüne yıkılır ya işte öyle oldu. Halbuki topa da, sahaya da hakimdi Cim-bom! Tıpkı hocalarının istediği gibi ‘birbirleri için oynayan futbolcular' vardı sahada. Yardımlaşan, ayağa oynayan 20 bin Türk seyircinin önünde aslanlar gibi oynayan bir takım vardı.

Her iki yarıda yenen goller zaten bozuk olan moralleri iyice sıfırladı. Kırılgan, tecrübesiz kadro ile buraya kadarmış. Her şey bitmiş değil ama Cim-Bom'un işi artık Şampiyonlar Ligi'nde zor. Ben hayatımda tesadüflere inanmam. Yenilgiye kılıf değil de TFF yönetiminin Salı gününe tesadüf eden sevkleri bir gün ertelenemez miydi? Ülkemizi böylesine büyük bir organizasyonda temsil eden takımımız bunu hak etti mi?

Karşılaşmaya bakacak olursak, moralsiz Aslan erken yenen gol sonrası adeta uykudan uyandı. Her iki kanadı da kulandı, merkezden denedi ama golcün yoksa işin zor tabi. Santrforsuz G.Saray, havadan değil yerden oynamayı da denedi. Bu sefer de Alman duvarı ile karşılaştı. İlk yarıda bir kez gole çok yaklaştı, Rodrigues'e yakışmayan bir vuruşla bitti. Fatih Hoca ikinci yarıya Linnes- Ömer değişikliği ile başladı. Daha fazla risk alan, öne oynayan bir G.Saray vardı. Schalke de birçok pozisyon buldu ama değerlendiremedi. Muslera birkaç pozisyonu da çıkardı. Topun hakimiyeti G.Saray'da olmasına rağmen ceza sahasında çoğalamayan sarı-kırmızılılar gol de atamadı. Sarı-kırmızılılar için bir üst tur hayal değil ama Dünyayı kurtarmanın kolay olduğunu kim söyledi ki?

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