Andre Ayew’den Anderlecht uyarısı: ‘Her maç Galatasaray’a karşı olmayacak’

Fenerbahçe’nin Ganalı yıldızı Andre Ayew, Anderlecht maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacakları Anderlecht karşılaşmasının zorlu geçeceğini dile getiren tecrübeli futbolcu, şu ifadeleri kullandı;

“Çok zor bir grupta olduğumuzu biliyoruz. Kötü bir başlangıç yaptık. Zagrep’te kötü bir akşam geçirdik ama artık turu geçmek için büyük bir şansımız var. Her geçen gün gelişiyoruz. Yarın da üzerimize düşeni yapmalıyız. 3 puan düşüncesiyle sahada olacağız. Avrupa Ligi önemli bir kulvar bizim için. Konsantrasyonumuzu son ana kadar yüksek tutmalıyız. Anderlecht zorlu bir rakip. Birbirine yakın bir mücadele olacak.”

“ÖZ GÜVENİMİZ ARTMAYA BAŞLADI”

“Birkaç ay oldu buraya geleli. Gelmeden önce de tanıyordum. Türkiye’nin bence en büyük takımına geldim. Böyle bir fırsattan dolayı da memnunum. Sezona zor bir başlangıç yaptık. Hem bireysel olarak zorlandık, hem takım performansı olarak iyi bir başlangıç yapamadık. Son dönemde öz güvenimiz artmaya başladı. Gerek ben, gerek takım arkadaşlarım iyiye doğru gidiyoruz. Bu çok büyük takımın, çok büyük görüntüsünü en kısa zamanda ortaya koyabiliriz”

“HER MAÇ GALATASARAY’A KARŞI OLMAYACAK”

“Sezona kötü başladık net bir şekilde söyleyebiliriz. Ligde içinde bulunduğumuz pozisyona bakarsak iyi bir yerde değiliz. Bir seriye ihtiyacımız var. Galatasaray maçı farklı. Onu farklı değerlendirmek lazım. Her şeyi farklıdır. Böyle maçları Fransa’da da oynadım ama bu özel bir derbi. Duran toptan iki gol yedik. O iki golü kabullenebilmek ve o maçı tekrar çevirebilmek zordu ama başardık. Başımızı asla öne eğmedik. Hatta kazanabilirdik ama futbol bu. Büyük bir kalabalığın önünde oynadık ama iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Kendimize konsantre olmamız gerek. Her maç Galatasaray’a karşı olmayacak. O maçta da 3 puan almak isterdik. Aslında o aldığımız 1 puanın bize çok da katkısı olmadı. Ama olumlu noktalar var. Onları alıp bundan sonrasına yansıtmak istiyoruz”

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