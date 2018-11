Anderlecht Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck: ‘Fenerbahçe’nin 1 puan almasına sevindim’

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Anderlecht'te Teknik Direktör Hein Vanhaezebrouck, karşılaşma öncesinde konuştu. Fenerbahçe'nin Galatasaray deplasmanından 1 puanla dönerek öz güven kazandığı ve bu konu hakkında ne düşündüğü sorulan Vanhaezebrouck, “Biz de güvenimizi kazandık. Son maçımızı galip tamamladık. Bilmiyorum çok şey değiştirir mi? Belçika'ya göre belki Türkiye'de biraz daha farklı düşünüyor olabilirler. Belki burada 1 puan alındığında zihniyet farklıdır. Fenerbahçe adına Galatasaray'dan 1 puan almalarına memnun oldum. Ama biz son maçımızı kazandık. Avrupa Ligi'nde son hamlemizi yapacağız diyebilirim. 4, 5 ya da 6 maçtan sonra elenmek fark etmez. Elenmişseniz elenmişsinizdir. 3 maçtır galip gelemedik. Dinamo Zagreb'e karşı kazanabilirdik, iyi başladık ama sonra hediye vermiş gibi olduk ve kırmızı kart gördük devre arasının ardından. Fenerbahçe'ye karşı da 2-0 öndeydik ve maça geri dönmelerini sağladık sonrasında. Şu anda yapabileceğimiz tek şey önümüzdeki 3 maçı kazanmak. 3 maçı kazanamazsak o zaman üst tura çıkamayabiliriz. Burada Fenerbahçe'den puan almak çok zor. Bu maçı oynadıktan sonra bakacağız” ifadelerini kullandı. Erwin Koeman`dan derbi tepkisi: `Görüntüler yalan söylemez` Fenerbahçe'de teknik sorumlu Erwin Koeman, Anderlecht maçıyla illgili düzenlenen basın toplantısında Galatasaray maçında yaşanan olaylarla ilgili, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İlgili Haberi Oku “Hata yapma niyetimiz yok”

Geride kalan 3 grup maçında çok hata yaptıklarını söyleyen Vanhaezebrouck, “Sonuçta hata yapmaya devam etme niyetimiz yok. Artık bu hataları bir kenara bırakırsak daha çok opsiyonumuz olabilir ve belki sürpriz yapabiliriz. Futbolu ve Avrupa futbolunu çok iyi biliyorum. Biz sürpriz yaparsak, ilk kez sürpriz ortaya çıkmış olmaz. Liverpool'un dün kaybetmesi öngörülen bir durum değildi. Futbolda her şey mümkün. Öncelikle herkese hediye vermeyi sonlandırmak gerekiyor. Burada 0-0'da kalırsak iyi olur ve 1 gol atmamız da mümkün. Öyle 3-4 gol beklemeyin. Burada bunu yapmak zor” dedi. Sistem değişikliğiyle ilgili olarak oyuncuların istemesi durumunda sistemi değiştirebileceğini ifade eden Vanhaezebrouck, Belçika takımlarının Avrupa'da başarılı olmasını dileyerek, “Club Brugge'ün kazanması adına mutluyum. Avrupa'da 3 puan almak kat sayılar için güzel. Belçika futbolu için böyle puanlar kazanmaya çalışacağız. Böylece bir süre daha Avrupa kat sayısı yüksek kalabilir. Unutmamak gerekir ki, bu kat sayı düşerse Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kaybedebiliriz” açıklamasını yaptı. Vanhaezebrouck son olarak sakatlıklarla ilgili bilgi verdi.

Sebastiaan Bornauw: “Kazanmaya çalışacağız”

Fenerbahçe deplasmanının çok ateşli bir atmosfer olduğu konusunda konuşan Anderlecht'in savunma oyuncusu Sebastian Bornauw, "Kafamızı karıştıracak bir durum yok. Böyle atmosferlerde oynamak için futbolcu oldum ve iyi oynamak istiyorum" dedi. Takımın sistemiyle ilgili de konuşan Bornauw, "Futbolcular olarak esnek olmalıyız, her sistemde her dizilişte oynayabilmeliyiz. Daha çok ortaya top yapacağımızı düşünüyorum. Bunun dışında değişen bir şey olmayacaktır" diye konuştu. Son olarak Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu sözlerine ekleyen Bornauw, "Fenerbahçe iyi bir takım ve önemli oyuncuları var. Biz kendimize bakacağız. Stat dolu ya da boş olsun biz kazanmaya çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.