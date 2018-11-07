Ailesi atletizme izin vermediği Urkuş Işık, Balkan şampiyonu oldu

2014 yılında 10 Kasım seçmelerinde il genelinde birinci olan Urkış Işık’ın ailesi, koşmasına izin vermedi. Antrenör Ziya Kaya ve beden eğitimi öğretmeninin görüşmeleri sonrasında Urkuş’un ailesi ikna edildi. Antrenmanlarına ara vermeden devam eden Urkuş Işık, Romanya'nın Botoşani kentinde yapılan ve sekiz ülkeden 96 atletin katıldığı 62. Balkan Kros Şampiyonası'nda U-20 Kadınlar kategorisindeki ikinci Balkan şampiyonluğuna ulaşarak üst üste adını zirveye yazdırma başarısı elde etti.

Urkuş Işık, hedefleri arasında Avrupa şampiyonu olmak istediğini söyleyerek, “Ben çok hevesliydim. Koşmaya ailem 10 Kasım'da koşmama izin vermedi. Eğiticilerim ailemi ikna etti. Balkan şampiyonu oldum. Hızımı hiç kesmeden antrenmanlarıma devam ediyorum. Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Neden olmayım ki, başarabilirim. Ailem şu an çok mutlu, onlarda benim Avrupa ve Dünya şampiyonu olmamı bekliyorlar. Ben de bunun antrenmanlarıma ara vermeden çalışmalar yapıyorum” dedi.

Kaya: “Kendinden 3 yaş büyüklerle yarıştı Balkan şampiyonu oldu”

Kırşehir'den Romanya da yapılan 62. Balkan Kros Şampiyonası'na katılan Urkuş Işık'ın antrenörü Ziya Kaya, Urkuş'un kendisinden 3 yaş büyüklerle yarışarak Balkan şampiyonluğuna ulaştığını belirtti. Başarılı sporcuları yetiştiren antrenör Kaya, “Allah'a şükür çalışmalarımızın karşılığını almaya başladık. Kızımız daha önce de salon Balkan şampiyonasında Bulgaristan'da 3 bin metrede birinci olmuştu. Şimdi ise kross 4 bin mesafede Balkan gençlerde şampiyon oldu. Kendisinden 3 yaş büyüklerle yarışarak kendisi, ülkesi ve şehrini en iyi şekilde temsil etti” diye konuştu.

“Şampiyonluğa uzanan hikayesi film olabilir”

Ailesinin istememesine rağmen spor antrenörleri tarafından ikna çabalarının olumlu sonuçlar verdiğini ifade eden Kaya, Urkuş'un şampiyonluğa uzanan hayatının ise film olabileceğini belirttiği belirterek, “Urkuş'un hayatından bir senaryo oluşur. Biz kızımızı 10 Kasım il seçmelerinde birinci olmuştu ama ailesi 10 Kasım yarışlarına göndermedi. Beden Eğitimi öğretmeni arkadaşlarımızla birlikte Urkuş'u Türk atletizmine kazandırdık. Başarı basamaklarını birer birer tırmanan Urkuş bu seviyelere geldi. Kırşehir tarihinde atletizm de olmayan işler yapıyoruz. Atletizmde ilk milli olan sporcumuz Senem Çelik sonrasında Urkuş Işık ve İsmail Tekbıçak derece elde etti. Bu çocuklarımız antrenmanlarına faal olarak devam ediyor. Bu çocukların sayısını arttırarak topluma iyi insanlar kazandırma hedefindeyiz. 15 Sporcumdan 6'sı farklı kulüplerde de çalışmalar yapıyor” şeklinde konuştu.