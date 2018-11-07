Ahmet Ağaoğlu’ndan Aziz Yıldırım sorusuna yanıt: ‘Anlayan anladı’

TRT Spor’da katıldığı programda önemli açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, bir konu hakkında söylediği sözlerde Aziz Yıldırım’ı mı ima ettiği sorusuna “Anlayın anladı, sıkıntı yok” yanıtını verdi.

Anadolu kulüplerinin son dönemdeki yükselişi ile konuşan Ağaoğlu, “Acaba Anadolu futbolu mu yükseldi, diğerleri mi düştü? Ben biliyorum bunu. Suyun önünde bir şey vardı, o şey çekildi. Su artık daha rahat akabiliyor. Neden bu sene herkes herkesi yenebiliyor, ne oldu peki acaba? Aynı takımlayım ben. Türk sporunun önünde bir baskı vardı, bu sene o baskı yok. Bu kadar diyorum. Çünkü takımlar kapı arkası, masa altı veya perde arkası sıkıntılarla bu sezon çok daha az karşılaşıyor” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından programa mesaj atan bir izleyici “Ağaoğlu bu sözleriyle Aziz Yıldırım’ı mı ima ediyor?” sorusunu yöneltti.

Ağaoğlu’nun cevabı ise “Ben lafımı ortaya söyledim. Anlayan anladı, sıkıntı yok” yanıtını verdi.

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