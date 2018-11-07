Abdullah Avcı: ‘Yere hep sağlam basarak ama hep daha fazlasını hedefleyerek…’

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 11 haftanın sonunda liderlik koltuğunda yer alan ve şampiyonluğun en güçül adaylarının artık başında gelen Medipol Başakşehir’de başarının mimarı Abdullah Avcı, L’officiel Hommes dergisinin sonbahar sayısına konuk oldu. Mustafa Nurdoğdu imzalı karelerde tarzıyla dikkat çeken Avcı, Pınar Bekbölet’in sorularını yanıtladı. İşte röportajdan önemli satır başları…

Dış etkenlerin bu kadar ön planda olduğu bir spor dalında, sadece oyuna odaklanmayı nasıl başarıyorsunuz?

Mesleğe ilk başladığında hayallerin, hedeflerin ve yoğun bir heyecanın oluyor. O dönemde duyguların mantığından daha ön planda oluyor ve herşeyi kontrol edebileceğini sanıyorsun. Ama zaman içinde yaşadığın, tanık olduğun, tecrübe ettiğin şeyler ile olgunlaşıyorsun ve sadece gerçekten kontrol edebileceğin tek şeyin kendi performansın olduğunu anlıyorsun. Nelere kafa yorman, neleri zamana bırakman gerektiğini öğreniyorsun. Bu kabullenme değil, normalleştirme. Hiçbir şeyin seni kızdırmasına, üzmesine veya dikkatini dağıtmasına izin vermiyorsun. Dış etkenleri normalleştirmek ve performansını kontrol etmesini engellemek, aslında onları kontrol altına almak olarak da tanımlanabilir. Böylece sadece işine, yani oyuna odaklanabiliyorsun.

Futbolcuyken hayallerinizi nasıl büyüttünüz?

Çalışarak. Çok çalışarak. Öğrenmekten, kendimi geliştirmekten, hatalarımdan ders çıkarmaktan gocunmayarak. Kendime ve etrafımdaki herkese dürüst davranarak. Hayatımda doğru insanlara yer açarak, onların güvenini boşa çıkarmamak için elimden geleni yaparak. Yere hep sağlam basarak, ama hep daha fazlasını hedefleyerek. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Benim takımımda bir oyuncu 20 gol atmaz İlgili Haberi Oku Futbolu bırakıp başka bir mesleğe geçseniz, futboldan öğrendiğiniz neyi o mesleğe taşımak isterdiniz?

Kendimi bildim bileli, futbol dışında bir meslek sahibi olmayı hiç düşünmedim. Çocukluğumdan beri tek hayalim önce futbolcu olmak, sonra da uzun yıllar teknik direktörlük yapmaktı. Bugün hala kendimi başka bir meslekte hayal edemiyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum. Hangi meslekte olursanız olur, başarının anahtarı insanın içindeki öğrenme isteğini kariyerinin hiçbir aşamasında kaybetmemesi. İletişim becerisi de, her meslekte çok güçlü bir silah. Ve koşullar ne kadar zor ve içinden çıkılmaz olursa olsun, insanın kendine ve etrafındakilere dürüst olabilmesi. Bunlar, benim hayata dair prensiplerim o nedenle başka bir mesleğim de olsa benimle olurlardı.

Başarıyı sürdürebilmek, elde etmekten çok daha zor. İstikrarınızın sırrı nedir?

Doğru insanlarla, doğru zamanda, doğru yerde olmak. Çalıştığınız kurumda karşılıklı sevgi, saygı, güven ortamı oluşturabilecek kadar şanslıysanız, istikrar yakalamak çok da zor değil aslında. Tek yapmanız gereken şey, işinize odaklanmak; her gün kendimi, oyuncularımı ve oyunumuzu nasıl geliştiririm diye kafa yormak.

Teknik direktörlük kariyerinize başladığınızda, hedefiniz bugün bulunduğunuz nokta mıydı, yoksa daha fazlasını mı hedeflemiştiniz?

Benim kariyerimin başlangıcında alışılmışın dışında bir durum var. Teknik direktörlük kariyerime Süper Lig'de yardımcı antrenör olarak başladım. Ama sonrasında şartlar beni altyapıya yönlendirdi. İyi ki de öyle olmuş, o tecrübeyi yaşamadan yoluma devam etsem asla şimdiki ben olamazdım. Hem kariyerim, hem de sahip olduğum hayat tecrübesi olarak söylüyorum bunu. Çünkü altyapı çalıştırırken hiçbir baskı altında olmadan, tek başıma verdiğim kararlar, yanlışıyla doğrusuyla, mesleki anlamda bana çok büyük katkı sağladı. Yani aslında geriye doğru bir adım atmak, ileriye doğru iki adım atmama vesile oldu. Kariyerime Avrupa Şampiyonluğu ve Dünya Kupası dördüncülüğü yazdırmama vesile oldu. Ben büyük hayallere gerçekleştirmenin yolunun küçük hedefleri üst üste koymak olduğuna inanırım. Hedeflediğim mesleki saygınlığı elde ettim. Ama elbette daha fazlasını hedefliyorum. Zaten daha fazlasını istemediğiniz an, yok olup gitmeye mahkumsunuz. Bugüne kadar hayallerime giden yolda doğru adımlar attım, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğim. Beşiktaş`ın Başakşehir kabusu devam ediyor Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla siyah-beyazlılar ile oynadığı son 6 maçı da yenilgi yüzü görmeden tamamlamış oldu. Beşiktaş'ın başında Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Medipol Başakşehir'e karşı 7. maçına çıkan Şenol Güneş, 3. mağlubiyetini aldı. Güneş, Avcı'ya karşı son galibiyetini 2015-2016 sezonunda elde etmişti. İlgili Haberi Oku Türkiye'de futbolun gelişmesi en çok neye ihtiyacımız var?

Bu ülkede kulüp çalıştırdım, milli takım çalıştırdım, her ikisinin alt yapısında da çalıştım. 2011 yılından beri aynı şeyi söylüyorum. Herşeyden önce eğitim ve eğitmen kalitesini artırmak zorundayız. Çünkü oyunun paydaşlarının eğitim düzeyi, oyunun kalitesini belirliyor. En önemlisi bu. Sonrasında ülke genelinde fiziksel şartları iyileştirir, rekabet ortamı yaratır ve kurumları denetlersek Türk futbolunun gelişmemesi için hiçbir neden yok.

En beğendiğiniz takım ve teknik direktör kim?

Pep Guardiola'nın zekasını, oyun planlarını ve takım organizasyonlarını çok beğeniyorum. Onun Manchester City'si de son dönemde en beğendiğim takım.

Futbolculuk yıllarınızda Abdullah Avcı ile çalışmak ister miydiniz?

İsterdim. Benim profilimde bir oyuncuya fırsat vereceğinden ve geliştirmek için çaba göstereceğinden eminim. Aynı soruya bir de diğer türlü ele alalım. Hoca olarak, Abdullah gibi bir oyuncu ile çalışmak ister miyim? İsterim ama biraz daha oyunun içinde olan, organizasyonlarda yer alan bir profile evrilmesini sağlamam gerekirdi.

Bu hayattan ne öğrendiniz?

En önemli şeyin dürüstlük olduğunu. Hayatta her zaman zorluklar, talihsizlikler, dalgalanmalar olur, inişler çıkışlar olur ama sen kendine ve başkalarına dürüst olduğun sürece, hep bir şekilde ayakta kalırsın.

Hayatta sizi en çok ne mutlu eder?

Sağlığım yerindeyse, ailem ve sevdiklerim yanımdaysa mutlu olmak için başka bir şeye ihtiyaç duymam. Elbette her insan gibi emeğimin karşılığını almak, takdir edilmek beni mutlu eder. Enerjisi yüksek insanlarla bir arada olduğumda benim de enerjim yükselir. Ama mutluluk daha çok insanın kendisiyle alakalı bir şey bence. Çok da fazla dış etkenlere bağlamamak lazım. Süper Lig`in ilk 5`inde sürpriz tablo! Kimse bunu beklemiyordu Ligde sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, iki takım dışında beklentilerin altında kaldı. Süper Lig'in ilk beş sırasında olması beklenen bu takımlardan lider Medipol Başakşehir ve ikinci Galatasaray dışında puan tablosunda sürpriz ekipler yer aldı. İlgili Haberi Oku