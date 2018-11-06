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Vestel Venus Sultanlar Ligi | Beşiktaş 0-3 VakıfBank
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Vestel Venus Sultanlar Ligi | Beşiktaş 0-3 VakıfBank

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında derbi karşılaşmasında Vakıfbank, Beşiktaş'a konuk oldu. Vakıfbank sahadan set vermeden 3-0 galip ayrıldı.

6 Kasım 2018 20:30

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 2. haftasında VakıfBank, deplasmanda Beşiktaş’ı 3-0 yendi. Güçlü Vakıfbank, Maçı bir saat 10 dakikada bitirmeyi başarırken Beşiktaş derbide tecrübeli rakibi karşısında oyuna tutunmaya çalışsa da istediği etkinliği oyun alanına yansıtamadı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Demiröz, Mehmet Topal

Beşiktaş: Ceren Kestirengöz, Janset Erol, Rykhliuk, Jerkov, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Tuğçe Ersan, Merve Tanıl, Dilara Bilge, Fatma Beyaz, Hümay Topaloğlu, Zeynep Üzen)

VakıfBank: Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes, Robinson, Kübra Çalışkan (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Ebrar Karakurt, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu)

Setler: 18-25, 11-25, 18-25

Süre: 69 dakika (25, 21, 23) 03 Kasım 2018 MAÇ SONUCU | VakıfBank 3-2 Karayolları | Vakıfbank zorlandı Sahasında Karayolları'nı konuk eden VakıfBank, zorlandığı maçta rakibini mağlup etmeyi başardı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:30 | 6 Kasım 2018
beşiktaş vakıfbank Vestel Venüs Sultanlar Ligi voleybol
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