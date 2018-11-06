Vestel Venus Sultanlar Ligi | Beşiktaş 0-3 VakıfBank

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 2. haftasında VakıfBank, deplasmanda Beşiktaş’ı 3-0 yendi. Güçlü Vakıfbank, Maçı bir saat 10 dakikada bitirmeyi başarırken Beşiktaş derbide tecrübeli rakibi karşısında oyuna tutunmaya çalışsa da istediği etkinliği oyun alanına yansıtamadı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Demiröz, Mehmet Topal
Beşiktaş: Ceren Kestirengöz, Janset Erol, Rykhliuk, Jerkov, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Tuğçe Ersan, Merve Tanıl, Dilara Bilge, Fatma Beyaz, Hümay Topaloğlu, Zeynep Üzen)
VakıfBank: Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes, Robinson, Kübra Çalışkan (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Ebrar Karakurt, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu)
Setler: 18-25, 11-25, 18-25