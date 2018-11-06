TY Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak: “Adalet bekliyoruz”

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftası'nda Eskişehirspor'u konuk edecek olan TY Elazığspor'da, hazırlıklar sürüyor. Teknik Direktör Orhan Kaynak ve yardımcıları yönetiminde bu maçın hazırlıklarına tesislerinde devam eden bordo-beyazlı ekip, teknik-taktik ağırlıklı varyasyonlar üzerinde durdu. Çalışmaya izinli olan Tatos, Kadir Bekmezci ve Orhan Şam katılmadı.

Açıklamalarda bulunan TY Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, sezon başından bu yana hakem hatalarından büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Takımın sonuçlar anlamında sıkıntılı olduğunu kaydeden Kaynak, “Oyun olarak biz her maçı kazanabilecek oyunu oynuyoruz, goller de atıyoruz, pozisyonlar da kaçırıyoruz ama maalesef sahada 11 kişi kalmıyoruz. Bünyamin Gezer'in desteğini gördük. Elazığspor adına ama Elazığ'da bizi savunacak birilerinin de olması gerekiyor. Hakemlerden dolayı hem içeride hem dışarıda deplasmanlar yaşıyoruz. Biz demiyoruz ki hakemler bizim lehimize düdük çalsın, en azından eşit çalsın. Bunların mücadelesini veriyoruz. Sahada sadece maç kazanmak için mücadelenin dışında rakip peşinde hakemlerle de büyük sorunlar yaşıyoruz. Hem saha kenarında dördüncü hakem geliyor, 5 dakikada bir atarım atarım diyor. Zaten atıyorsunuz diyorum yani sahanın içinde atıyorsunuz. Beni de atsan ne olacak, Elazığspor'u saf dışı bıraksan ne olacak. Biz mücadelemizi oyuncu arkadaşlarla beraber gayet iyi veriyoruz. Ama sonuca döndürmemiz gerekiyor. Eskişehir'de genç ve dinamik bir takım, içeride taraftar birliğini yakalamış, şehir bütünleşmiş umarım biz de bu maçta o bütünlüğü sağlayıp buradan mutlaka 3 puanla ayrılırız. En azından devre arasına kadar 15-20 bandını yakalamamız lazım ki yakalarız. Bizim arkadaşlarımızın inancı bu yönde. Bundan sonraki süreçte biz adalet bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Sakat futbolcuların durumu hakkında da bilgiler veren Kaynak, “Tatos ülkesine gitti, aile problemi var. Kadir Bekmezci de yok. Onlara bir günden fazla izin verdik. Sıkıntı olmayacak maça yetişecekler” dedi.

“Birlikteliği sağlayacak tek güç taraftar”

Şehrin sahibinin Elazığsporlu taraftarlar olduğunu dile getiren Kaynak, “Takımın sahipleri onlar. Onlar varsa şehir takımlarında kulüplerin yaşama şansı var. Onun için değerlerine, takımlarına sahip çıksınlar. Buradaki oyuncu grubunun tek destekçisi, birlikteliği sağlayacak tek güç taraftarı. Onlar kendi takımları yani kendi evlatlarına sahip çıksınlar. Gelsinler desteklesinler, onların desteğiyle maç kazanırız. Kazanacağımıza inanıyoruz. Onlara sahip çıksınlar. Taraftar ve oyuncu grubunun birleşmesi, sahada o coşkuyu yakalamasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Futbolcuların kendileri için mücadele etmesi gerekiyor”

Bazı maçların 6 puan değerinde olduğuna dikkat çeken Orhan Kaynak, “Hatay maçı 6 puanlık maçtı, Altınordu 6 puanlık maçtı ama her hafta farklı sıkıntılar yaşıyoruz yokluktan dolayı. Ama oyuncuların artık bunu düşünmeden en azından devre arasında transfer dosyası açılır veya kendi transferleri başka yerlere gidebilir artık kendileri için mücadele etmesi gerekiyor. Bu enerji ile oynaması gerekiyor. Oynayacak durumdalar, oynamaya çalışıyorlar ama Bünyamin Gezer'in ağzından söylüyorum ‘doğruyorlar', yani Elazığspor'u doğruyor hakemler. Her maç iki tane kırmızı kart var bu kadar rahat kırmızı kart veriyorlar. Bizim oyuncuya sarı kart pozisyonunda vermiyor, kaleye doğru gitmiyor diyor. Rakibin oyuncusu da kaleye doğru gitmiyor ama bizimkini görüyor. Çok rahat kartlar görüyoruz. Adalet istiyoruz derken bizim lehimize düdük çalmasınlar. Gördüklerini hissiyatlarıyla değil, biz sahipsiziz zor durumdayız diye değil, gördüklerini siyah beyaz renk olarak görsünler ona göre maçları yönetsinler bize yeter” diyerek sözlerini tamamladı.