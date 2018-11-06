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Trabzonspor’da Yeni Malatyaspor mesaisi
Trabzonspor

Trabzonspor’da Yeni Malatyaspor mesaisi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

6 Kasım 2018 13:50

Bordo-mavililerde Burak Yılmaz takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavisi devam eden Onur katılmazken, Burak Yılmaz ise ayrı bir sahada takımdan ayrı düz koşu yaptı. Abdulkadir Ömür salonda çalışırken Yusuf Yazıcı ve Mustafa Akbaş ise özel programları dahilinde çalışmalarını gerçekleştirdi. Bordo-mavililer antrenmanın ilk bölümünde dar alanda dayanıklılık ve pas çalışması yaparken daha sonrasında ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Karaman, Rodallega ile özel görüştü

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, antrenmanın son bölümünde ise Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega ile özel bir görüşme yaptı. Bordo-mavililer Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Son güncelleme 13:50 | 6 Kasım 2018
Evkur Malatyaspor Rodallega trabzonspor
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