Taner Taşkın: “Tek hedefimiz ilk yarıyı lider bitirmek”

Taner Taşkın, ilk olarak deplasmanda 1-0 kazandıkları Niğde Anadolu FK A.Ş. maçını değerlendirdi. Taşkın, “Niğde Anadolu FK, Altınordu'nun pilot takımı gibi gözüken bir takım. Altınordu'nun oyun formatı neyse onu bu takıma uyarlamaya çalışıyorlar. Altınordu takımı nasıl TFF 1. Lig'de söz sahibi ise burada da yetiştirici kulüp unvanı ile karşımıza çıkacaklarını biliyorduk. Niğde Anadolu FK genç ve yetenekli oyuncuları var. Oyun disiplininden kopmuyorlar ve zor bir rakipti. Onlara karşı nasıl oynamamız gerektiğini hafta içi planladık. Oyunu geriden kuruyorlardı. Pas oyununu çok iyi yapıyorlardı. Bizim mutlaka bizim bu trafiği engellememiz gerekiyordu. Oyunun ilk 10 dakikasında onların istediği gibi pas trafiği başlamıştı. Daha sonra uyarılarımızla, doğru adam paylaşımımızla bunu bozduk. Oyunun 70-80 dakikalık bölümünde bizim hakimiyetimize geçen bir müsabaka oldu. Çok pozisyona girdik. Baktığınız zaman 1-0 zorla yenmiş gibi gözüküyorduk. Skor oyunun gerçek gücünü yansıtmadı. Bu oyunun hakkı daha rahat oyunun olması, daha rahat gollerin olmasıydı. Karşımızda çok koşan, basın genç bir takım var. Bana göre zor bir deplasmandan çok önemli 3 puan aldık” dedi.

Pazar günü kendi evinde oynayacakları Keçiörengücü maçını da kazanmak istediklerini belirten Taner Taşkın, “Keçiörengücü de sezon başı kurulurken şampiyonluk parolası ile kuruldular. Ligin zor maçlarından birisi olacak. Kaliteli bir takımla oynayacağız. Arkasından da biz Sarıyer ile oynayacağız. Zorluk derecesi yüksek maçlarla oynayacağız. Biz bu devreyi istediğimiz şekilde kapatırsak inşallah devre sonunda biz istediğimiz yerde olacağız. Keçiörengücü iyi bir takım. İnşallah kendi saha ve seyircimizin önünde istediğimiz neticeyi de alacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Tek hedeflerinin ilk yarıyı lider bitirmek olduğunu ifade eden Taner Taşkın, “Şu anda cezalı olarak sadece Savaş Yılmaz var. Sakat olarak 2 haftadır tedavi gören Canberk var. Onların dışında küçük sakatlıkları olan oyuncularımız var. Tam kadro halinde inşallah bu hafta Keçiörengücü maçına hazırlanacağız. İçerideki maçlarda iyi oynamamızı sağlayan taraftarlarımızı bekliyoruz. Sezon sonunda da inşallah bu yarıştan muzaffer olacağız. Biz taraftarımızı çok seviyoruz. Onların bize destek verdiği zaman bizim yanımızda olduğu zaman çok önemli işler yapıyoruz. Niğde'de 200 kişilik taraftar grubumuz Niğde taraftarını susturdu. Onların varlığı bize yetiyor. İnşallah biz onların başlarını öne eğdirmeyeceğiz. Bizler onların için varız. Onlara hizmet ediyoruz. Biz onlar için bu sahada ve dışarıda her zaman savaşacağız. Hedef, ilk devreyi lider bitirmek istiyoruz. Onun için de her maçımızı kazanmak için çıkacağız. Bir puan hedefimizi söyleyemem ama tek hedefimiz ilk devreyi lider bitirmek” şeklinde konuştu.