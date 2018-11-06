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SON DAKİKA Süper Lig’de bir ayrılık daha
Alanyaspor

SON DAKİKA Süper Lig’de bir ayrılık daha

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile olan sözleşmesini fesheden Tamer Tuna'nın ardından bir ayrılık daha yaşandı. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.

6 Kasım 2018 16:01

Spor Toto Süper Lig’de bugün iki teknik adam görevini bıraktı. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna’nın ardından Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal da görevinden ayrıldı.

06 Kasım 2018 SON DAKİKA | Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Tamer Tuna istifa etti! Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. İlgili Haberi Oku

Ayrıntılar birazdan…

Son güncelleme 16:21 | 6 Kasım 2018
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