SON DAKİKA Süper Lig’de bir ayrılık daha

Spor Toto Süper Lig&#8217;de bugün iki teknik adam görevini bıraktı. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna&#8217;nın ardından Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal da görevinden ayrıldı.. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t06 Kasım 2018\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tSON DAKİKA | Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Tamer Tuna istifa etti!\r. \t\t\t\tSpor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. \r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. . Ayrıntılar birazdan&#8230;.