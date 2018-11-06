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Son Dakika: Olaylı derbinin ardından 16 kişi disipline sevk edildi
SON DAKİKA Olaylı Galatasaray Fenerbahçe derbisi disipline sevk edilen Fatih Terim’den jet paylaşım
Galatasaray

SON DAKİKA Olaylı Galatasaray Fenerbahçe derbisi disipline sevk edilen Fatih Terim’den jet paylaşım

PFDK tarafından disiplin sevklerinin açıklanmasından hemen sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bir paylaşımda bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullandı.

6 Kasım 2018 16:31

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı derbinin ardından tam 16 isim Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ptofesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafında disipline sevk edildi. Disiplin sevklerinin açıklanmasının hemen ardından, 16 ismin arasında yer alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den paylaşım geldi. Derbi maçta ‘Hakaret ve tehdit’ ve maç sonrası ‘Sportmenliğe aykırı açıklamalar’ nedeniyle disipline sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter hesabından oldukça sert bir paylaşım yaptı. Fatih Terim’in paylaşımı 15 dakikada 7000 Retweet aldı.

06 Kasım 2018 SON DAKİKA Olaylı Galatasaray Fenerbahçe maçının ardından 16 kişi disipline sevk edildi Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve karşılaşma sonrasında çıkan olaylar nedeniyle gündeme oturan derbi maç ile ilgili disiplin sevkleri açıklandı. İlgili Haberi Oku

İşte Fatih Terim’in yaptığı paylaşımı:

Son güncelleme 16:31 | 6 Kasım 2018
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