Mustafa Cengiz’den TFF’ye: ‘Siz bölücülüğe, ayrımcılığa yol açmış olursunuz’

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Schalke 04 maçı öncesinde PFDK sevklerinin açıklanmasına sert tepki gösterdi.

TFF’nin bu hareketi bilinçli yaptığını söyleyen Cengiz, TRT Spor mikrofonlarına şu ifadeleri kullandı;

“Avrupa’nın her tarafından gelmiş insanlar ve milyonlarca kalp şu anda Schalke maçını bekliyor. Tam bunu beklerken milli federasyon, hem de ulusal bir temsil yaptığımız anda böyle bir sevk yapıyor. Bu sevki bekletemez misiniz? Yarına bekletebilirlerdi. Amaç ne? Türk halkının bu soruyu sormasını bekliyorum. Neden bu saatte bu sevki açıklıyorsunuz? Ben ceza almışım önemli değil. Fakat futbolcularımıza hem de sakatlıkların, gerginliklerin olduğu bu dönemde sevkin ilan saati kasıtlı, bilinçli geldi. Bunu şiddetle kınıyorum”

“DÜZGÜN DURUŞUMUZ PASİFLİK OLARAK ELEŞTİRİLDİ”

“Şu haklı bu haksız demiyorum. Karşı taraf fitili ateşledi fakat neden hakem müdahale etmedi? Bugüne kadar hiçbir hakem hakkında konuşmadık. Sert hiçbir söylemde bulunmadık. Hakemler hakim olmamalıdır. Biz çok ağır konuşmasını da biliriz. Eğer biz edepli konuşuyorsak, en ağır sözleri söylemesini de biliriz. Yıkım, küfür ve hakaretle hiçbir yere varılamayacağını biliyoruz. Bu suskunluğumuzu pasiflik olarak gördüler. Hiçbir medeniyet yoktur ki kavgayla bina edilsin. Asla saldırılar, hakaretler ve yalanlar üzerine bina edilmemiştir. Biz bunu yapmaya çalıştık, bununla ilgili eleştirildik. Düzgün duruşumuz pasiflik, beceriksizlik olarak eleştirildi. Bu bizi çok üzüyor.”

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“BU YANLIŞTAN DÖNÜN”

“Türkiye’nin olması gerektiği nokta bu değil. Biz 2024’ü kaybettik Almanya’ya karşı. Neden kaybettik, bunun özeleştirisini yapalım. Milli federayonların buna dikkat etmesi ve bütün takımlara destek vermesi gerek. Teknik heyet asla karışmadı. Sadece ayırmaya çalıştılar. İnsanı hayvandan ayıran en önemli unsur edeptir, bu yaptığınız yanlıştır. Bu yanlıştan dönün. İnanıyorum ki tahkimde birkaç iyi insan vardır. Ben bunda iyi niyet görmüyorum”

“BÖLÜCÜLÜĞE YOL AÇARSINIZ”

“Federasyon bizim federasyonumuz. İçinde iyi niyetliler, kötü niyetliler vardır. Ama atılan adımlara dikkat edelim. Galatasaray bu toplumun büyük bir parçasıdır. Siz bölücülüğe, ayrımcılığa yol açmış olursunuz. Sosyolojik olarak da büyük bir ateşle oynarsınız. İnsanları birbirine düşmen etmeyelim”

PFDK sevklerinin ardından Galatasaray`dan ortak paylaşım Olaylı derbinin ardından PFDK'ya sev edilen isimler belli oldu. Galatasaray'da futbolcular ve teknik heyet TFF'nin açıklamasının ardından ortak bir paylaşımda bulundu. İlgili Haberi Oku