SON DAKİKA | Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Tamer Tuna istifa etti!

Demir Grup Sivasspor tesislerinde takımla son antrenmanına çıkan teknik direktör Tamer Tuna, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivasspor’un sezon başından itibaren futbol ve oyun anlamında iyi bir seviyede olduğunu söyledi. Anlayış, yapı, fikir olarak iyi bir yerde görev aldığını aktaran Tamer Tuna, “Dünkü maçın öncesinde takımın menfaati adına bazı fikirlerimiz vardı. Futbolun Türkiye’deki bazı gerçekleri, sonuç ya da taraftar mutluluğu, dün yaşanan 2 dakikalık süreçteki memnuniyetsizlik hem Sivasspor’un geleceği hem de kendi mutluluğum adına fikir alışverişlerinde bulunduk. Burada bir değişime ihtiyaç olduğunu öngördük. Bugün takımla vedalaşma antrenmanı oldu” şeklinde konuştu.

Sivasspor’un ekonomik anlamda iyi olduğunu ve şehrin kendilerine destek verdiğini vurgulayan Tamer Tuna, “Futbol böyle, bazen kulüplerin ve hocanın da değişime ihtiyacı olabiliyor. 8 yıllık antrenörlük hayatımda bugüne kadarki süreç ve bugünkü karar, benim de Sivasspor’un da geleceği adına önemlidir” ifadelerini kullandı.

Otyakmaz’ın görüşleri

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da Sivasspor’da uzun vadeli projeler yapmayı arzu ettiklerini, bu projelerden birinin de Tamer Tuna olduğunu belirtti. Kendisini yakından tanıdıklarını, karakterini, futbol anlayışını, hedeflerini, ideallerini, hayallerini iyi bildiklerini anlatan Otyakmaz, şunları kaydetti:

“Bu hayali gerçekleştiririz’ diye düşünmüştük. ‘Uzun vadeli projelere imza atar, Türk futboluna hep birlikte hizmet ederiz’ diye düşünmüştük ama maalesef futbol sonuç odaklı bir oyun. Ne kadar iyi şeyler yaparsak yapalım sonunda eğer arzu ettiğiniz sonuca ulaşamıyorsanız kimseyi memnun edemiyorsunuz, kendiniz de mutlu olamıyorsunuz. Dolayısıyla bir mutsuzluk süreci gündemdeydi. Daha fazla sıkıntılı süreçlere meydan vermeden, hem hocamızın kariyeri hem de Sivasspor’un menfaatleri açısından dün akşam oturup konuştuk, bir kan değişikliğinin iyi olacağı yönünde karar ortaya çıktı. Tamamıyla her şey konuşuldu, karşılıklı olarak bu durum ortaya çıktı. Bugün de hem hocamıza hem de bize yakışır şekilde son antrenmanımızı hep birlikte yapıp, arkadaşlarla vedalaşıp bu basın açıklamasını yapma zarureti doğdu. Tekrar tekrar üzgün olduğumu söylüyorum ve hocama da bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum. Bizimle birlikte olacağını da biliyoruz”

Atiker Konyaspor maçının son dakikalarında taraftarın istifa çağrısının bu kararda etkisinin olup olmadığının sorulması üzerine Otyakmaz, “Taraftar sonuç odaklıdır, uzun vadeli düşünemez. Buradaki bizim dikkatimizi çeken şey stattaki pozitif atmosferin ortadan kalkıyor olması. Taraftar bugün tepki gösterir yarın omuzlara alır ama oradaki negatif atmosfer hem hocamızı hem bizi hem de taraftarı mutsuz etti. Hem hocamız hem de kulübümüz için daha iyi olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Otyakmaz, en ufak pürüz oluşturacak konu olmadan meseleyi hallettiklerini, Tamer Tuna’nın kendisine yakışır şekilde davrandığını sözlerine ekledi. Açıklama öncesi Tuna, antrenman sahasında futbolcularla bir süre konuşarak vedalaştı.