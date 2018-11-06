SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Olaylı derbinin ardından 16 kişi disipline sevk edildi
SON DAKİKA | Burak Yılmaz’ın cezası belli oldu
Trabzonspor

SON DAKİKA | Burak Yılmaz’ın cezası belli oldu

Trabzonspor yönetimi, Bursaspor maçında oyundan çıkarken taraftarla tartışan Burak Yılmaz'ın cezası belirledi. Burak Yılmaz'a verilecek cezayı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı.

6 Kasım 2018 15:14

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Bursaspor ile oynanan ve 1-1 berabere biten karşılaşmada Trabzonspor’un yıldızı Burak Yılmaz ile taraftarlar arasında gerginlik yaşanmıştı. Burak Yılmaz, oyundan alınırken kendisini protesto eden Trabzonspor taraftarlarına el-kol hareketleri ile karşılık vermiş, daha sonra da yedek kulübesine uğramadan soyunma odasının yolunu tutmuştu.

 

04 Kasım 2018 Burak Yılmaz`dan tribünlere ve Ünal Karaman`a sert tepki! Trabzonspor ile Bursaspor arasında oynanan maçta Burak Yılmaz, oyundan alınma kararına sinirlenince hem teknik direktör Ünal Karaman, hem de taraftarların protestosuna çok sert tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Trabzonspor yönetimi, yaşananların ardından Burak Yılmaz’a verilecek ceza için toplantı. Yapılan toplantıda Burak Yılmaz’a para cezası verilmesine karar verildi. Kararı açıklayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu “Sözleşme fesih ya da kadro dışı bırakma söz konusu değil. Kendisine 500 bin TL para cezası verilecek” dedi.

Trabzonspor Kulübü, resmi internet sitesinden de konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada hafta sonu oynanan Bursaspor karşılaşmasında futbolcuları Burak Yılmaz’ın yapmış olduğu eylemler dolayısıyla kendisine 500 bin lira idari para cezası verildiği belirtildi. Oyuncuyla da görüşme yapıldığının kaydedildiği açıklamada, “Kendisi de yaşadığı üzüntüyü dile getirmiş, maçı kazanma ve gol atma hırsının etkisinde kaldığını vurgulayarak camiamızdan ve tüm kamuoyundan özür dileyeceğini tarafımıza iletmiştir. Bu anlamda bazı basın-yayın organlarında yer alan haberlere itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadesine yer verildi.

Son güncelleme 16:36 | 6 Kasım 2018
burak yılmaz trabzonspor
GÜNÜN MAÇLARI
Yeni Malatyaspor
09/11/2018 - 20:00
-
Trabzonspor
Konyaspor
10/11/2018 - 13:30
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Galatasaray
Türkiye Spor Toto Süper Lig 02.11.2018 - 21:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe