SON DAKİKA | Burak Yılmaz’ın cezası belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Bursaspor ile oynanan ve 1-1 berabere biten karşılaşmada Trabzonspor’un yıldızı Burak Yılmaz ile taraftarlar arasında gerginlik yaşanmıştı. Burak Yılmaz, oyundan alınırken kendisini protesto eden Trabzonspor taraftarlarına el-kol hareketleri ile karşılık vermiş, daha sonra da yedek kulübesine uğramadan soyunma odasının yolunu tutmuştu.

Burak Yılmaz`dan tribünlere ve Ünal Karaman`a sert tepki! Trabzonspor ile Bursaspor arasında oynanan maçta Burak Yılmaz, oyundan alınma kararına sinirlenince hem teknik direktör Ünal Karaman, hem de taraftarların protestosuna çok sert tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Trabzonspor yönetimi, yaşananların ardından Burak Yılmaz’a verilecek ceza için toplantı. Yapılan toplantıda Burak Yılmaz’a para cezası verilmesine karar verildi. Kararı açıklayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu “Sözleşme fesih ya da kadro dışı bırakma söz konusu değil. Kendisine 500 bin TL para cezası verilecek” dedi.

Trabzonspor Kulübü, resmi internet sitesinden de konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada hafta sonu oynanan Bursaspor karşılaşmasında futbolcuları Burak Yılmaz’ın yapmış olduğu eylemler dolayısıyla kendisine 500 bin lira idari para cezası verildiği belirtildi. Oyuncuyla da görüşme yapıldığının kaydedildiği açıklamada, “Kendisi de yaşadığı üzüntüyü dile getirmiş, maçı kazanma ve gol atma hırsının etkisinde kaldığını vurgulayarak camiamızdan ve tüm kamuoyundan özür dileyeceğini tarafımıza iletmiştir. Bu anlamda bazı basın-yayın organlarında yer alan haberlere itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadesine yer verildi.