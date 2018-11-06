Galatasaray maçı için geri sayım! Schalke Galatasaray maçı bugün saat kaçta? Schalke GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 3. sırada bulunuyor. İlk maçında Lokomotiv Moskova'yı mağlup eden cimbom ikinci maçta Porto'ya deplasmanda yenilmiş, 3 maçta ise Schalke 04 ile sahasında 0-0 berabere kalmıştı. Galatasaray, evinde oynadığı ve 2-2 berabere biten Fenerbahçe derbisi sonrası gözünü Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı Schalke maçına çevirdi. İlk maçta 0-0 berabere kalan Galatasaray bu kez Schalke 04’ü yenmek istiyor. Peki, Schalke 04 Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SCHALKE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

6 Kasım Salı günü Veltins-Arena'da oynanacak mücadele TSİ ile 23:00'te başlayacak. Karşılaşmanın beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanması bekleniyor.

SCHALKE GALATASARAY MAÇINA İSKOÇ HAKEM

UEFA'dan yapılan açıklamada salı günü TSİ 23.00'te Gelsenkirchen'de bulunan Veltins Arena'da oynanacak maçı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Collum'un yöneteceği kaydedilirken, Collum'un yardımcılıklarını da David McGeachie ile Graeme Stewart'ın üstleneceği belirtildi.

SCHALKE 04 TEKNİK DİREKTÖRÜ: BURADA AVANTAJ ONLARDA DEĞİL

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Schalke 04’ün Teknik Direktörü Domenico Tedesco düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın oynanacağı Veltins-Arena’da gerçekleşen basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, “İstanbul'daki maçtaki ilk 30 dakika Galatasaray kalemizin önünde oynadı. Hücum olarak iyi oynadık ancak savunmada o kadar iyi değildik. Ev sahibi olmanın avantajını kullandılar, ancak burada bu avantaj onlarda değil” şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Tedesco, maça iyi hazırlandıklarını belirterek, “İstanbul'da Galatasaray taraftarına kendimizi hazırlamıştık. Nefes kesici bir tezahürat vardı ancak burada bunun aynısının tekrarlanacağını sanmıyorum. Son lig maçını kazandığımız için çok mutluyuz. Maça iyi konsantre olarak oyuncularım iyi bir örnek sergilediler” dedi.

Schalke 04, karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Maç öncesi son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı Schalke Arena’da gerçekleştiren Alman ekip, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının artından taktik çalışma gerçekleştirdi.

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