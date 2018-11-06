Schalke 04 maçı öncesi Galatasaray, Gelsenkirchen’i yangın yerine çevirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde D Grubu’nda dördüncü maçında Schalke 04’e konuk olacak olan Galatasaray’da müsabakayı Veltins Arena’da kendilerine ayrılan bölümde izleyecek olan sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde toplanma yerinde bir araya geldi.

Türkiye’den ve Avrupa’nın dört bir yanından Galatasaray’ı desteklemek için buluşan taraftarlar, tezahüratlarla sokakları inletirken, meşalelerle adeta Gelsenkirchen’i yangın yerine çevirdi. Taraftarlar o anları ölümsüzleştirirken görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu.

İşte o anlar:

Almanya’daki Galatasaray taraftarlarının büyük coşkusu pic.twitter.com/OhE8cYMzNz — SKOR (@SozcuSkor) 6 Kasım 2018

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