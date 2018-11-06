SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 'Kadınlara oy vermem' diyen 'Uzay Profesörü'ne tepki yağıyor!
Schalke 04 maçı öncesi Galatasaray, Gelsenkirchen’i yangın yerine çevirdi!
Şampiyonlar Ligi

Schalke 04 maçı öncesi Galatasaray, Gelsenkirchen’i yangın yerine çevirdi!

Galatasaray taraftarı, Schalke 04 maçı öncesinde kendilerine ayrılan toplanma yerinde bir araya geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, meşalelerle alanı yangın yerine çevirdi. İşte o anlar...

6 Kasım 2018 21:42

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde D Grubu’nda dördüncü maçında Schalke 04’e konuk olacak olan Galatasaray’da müsabakayı Veltins Arena’da kendilerine ayrılan bölümde izleyecek olan sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde toplanma yerinde bir araya geldi.

Türkiye’den ve Avrupa’nın dört bir yanından Galatasaray’ı desteklemek için buluşan taraftarlar, tezahüratlarla sokakları inletirken, meşalelerle adeta Gelsenkirchen’i yangın yerine çevirdi. Taraftarlar o anları ölümsüzleştirirken görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu.

İşte o anlar:

06 Kasım 2018 Son dakika... Mustafa Cengiz`den TFF`ye: `Siz bölücülüğe, ayrımcılığa yol açmış olursunuz` Son dakika... Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylarla ilgili PFDK sevkinin Schalke maçı öncesi açıklanması nedeniyle TFF'yi sorumlu tuttu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:42 | 6 Kasım 2018
galatasaray Gelsenkirchen schalke 04 UEFA Şampiyonlar Ligi Veltins Arena
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
23/11/2018 - 19:30
-
Konyaspor
BB Erzurumspor
24/11/2018 - 12:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Türkiye
UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2 17.11.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
İsveç