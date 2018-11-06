GS geri dönüş peşinde! Schalke 04 Galatasaray maçı canlı izle! CANLI YAYIN

Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta Schalke Galatasaray maçı ile devam ediyor. Schalke Galatasaray karşısında 4. dakikada Guido Burgstaller golü ile 1-0 öne geçti. Türk Telekom Stadı’nda 0-0 berabere sona eren Galatasaray Schalke 04 Şampiyonlar Ligi maçının ardından bu kez iki takım Veltins-Arena’da kozlarını paylaşacak. Avrupa ülkelerinde kış saatine geçilip, Türkiye'de yaz saati uygulaması devam ettiği için başlama saati 22:00’den, 23:00’a sarkan maç taraftarlar “Schalke Galatasaray canlı izle” aramaları ile Bein Sport canlı yayını araştırıyor. İşte Şampiyonlar Ligi maçını şifresiz izleme yolu ve Schalke GS maçı maçı canlı yayını… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

SCHALKE GALATASARAY CANLI İZLE

SCHALKE 04 GALATASARAY CANLI ANLATIM

SCHALKE GALATASARAY İLK 11

Schalke 04: Nübel, Nastasic, Uth, Rudy, Stambouli, Caligiuri, Burgstaller, Harit, Sane, Schöpf, Embolo

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Linnes, Donk, Ndiaye, Belhanda, Sinan, Rodrigues, Onyekuru

Galatasaray golü kalesinde erken gördü. Schalke 04 4. dakikada Guido Burgstaller’in attığı gol ile 1-0 öne geçti. Suat’ın savunma arkasına doğru attığı topa Burgstaller hareketlendi ama Muslera kalesini terk etti. Dar açıda ceza sahası çizgisi üzerinde topu kontrol edemeyince Burgstaller tekrar araya girdi ve dar açıdan boş kaleye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. Golden sonra Galatasaray rakip yarı sahaya yerleşmeye çalışıyor. Galatasaray en etkili atağını 16. dakikada yaptı. Ani gelişen Galatasaray atağında Belhanda’nın ara pasında Onyekuru savunma arkasına sarktı ama kalesini zamanında terk eden Nübel, ceza sahası yayı içinde kayarak yaptığı hamleyle tehlikeyi önledi. 20 . dakikada Schalke 2. gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Embolo’nun yerden içeri çevirdiği top, ön direkteki Serdar’dan sekip altıpas çizgisinin hemen gerisindeki Harit’in önüne düştü. Onun müsait durumda yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti. 28. dakikada Ani gelişen Galatasaray atağında Belhanda’nın pasında savunma arkasına sarkan Rodrigues, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta topu auta gönderdi.

GALATASARAY TARAFTARI GELSENKİRCHEN’İ YAKTI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda dördüncü maçında Schalke 04'e konuk olacak olan Galatasaray'da müsabakayı Veltins Arena'da kendilerine ayrılan bölümde izleyecek olan sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde toplanma yerinde bir araya geldi.

Türkiye'den ve Avrupa'nın dört bir yanından Galatasaray'ı desteklemek için buluşan taraftarlar, tezahüratlarla sokakları inletirken, meşalelerle adeta Gelsenkirchen'i yangın yerine çevirdi. Taraftarlar o anları ölümsüzleştirirken görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu.

FATİH TERİM’DEN OLAY TFF AÇIKLAMASI

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maçında Schalke 04'e konuk olan Galatasaray'da müsabaka öncesi kısa bir açıklama yapan Teknik Direktör Fatih Terim, PFDK'nın kararlarına da değindi. Gündemi sarsan kararlarla ilgili açıklamada bulunan Terim, “Muhakkak ki salıları açıklanıyor hiç itirazımız yok ama bu ayet değil ki, Allah'ın kanunu değil ki değişmesin. Bu insanların koyduğu bir kural. Bu kural da zaman zaman -sadece bizim için değil her takım için- merak etme sabah da verebilirsin yani” diye konuştu.

TFF'ye ironik bir ifadeyle mesaj da gönderen Fatih Terim, “Ama bir eksik kaldı bence. Madem bunu maça üç dört saat kalan açıkladın. Bir de üstüne Schalke'ye destek mesajı federasyondan beklerdim ben açıkçası ki tam dört dörtlük olsun!” dedi.

Schalke 04 maçı öncesi Galatasaray, Gelsenkirchen`i yangın yerine çevirdi! Galatasaray taraftarı, Schalke 04 maçı öncesinde kendilerine ayrılan toplanma yerinde bir araya geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, meşalelerle alanı yangın yerine çevirdi. İşte o anlar... İlgili Haberi Oku

MUSTAFA CENGİZ’DEN SERT KONUŞMA

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Schalke 04 maçı öncesinde PFDK sevklerinin açıklanmasına sert tepki gösterdi.

TFF'nin bu hareketi bilinçli yaptığını söyleyen Cengiz, TRT Spor mikrofonlarına şu ifadeleri kullandı;

“Avrupa'nın her tarafından gelmiş insanlar ve milyonlarca kalp şu anda Schalke maçını bekliyor. Tam bunu beklerken milli federasyon, hem de ulusal bir temsil yaptığımız anda böyle bir sevk yapıyor. Bu sevki bekletemez misiniz? Yarına bekletebilirlerdi. Amaç ne? Türk halkının bu soruyu sormasını bekliyorum. Neden bu saatte bu sevki açıklıyorsunuz? Ben ceza almışım önemli değil. Fakat futbolcularımıza hem de sakatlıkların, gerginliklerin olduğu bu dönemde sevkin ilan saati kasıtlı, bilinçli geldi. Bunu şiddetle kınıyorum”

“DÜZGÜN DURUŞUMUZ PASİFLİK OLARAK ELEŞTİRİLDİ”

“Şu haklı bu haksız demiyorum. Karşı taraf fitili ateşledi fakat neden hakem müdahale etmedi? Bugüne kadar hiçbir hakem hakkında konuşmadık. Sert hiçbir söylemde bulunmadık. Hakemler hakim olmamalıdır. Biz çok ağır konuşmasını da biliriz. Eğer biz edepli konuşuyorsak, en ağır sözleri söylemesini de biliriz. Yıkım, küfür ve hakaretle hiçbir yere varılamayacağını biliyoruz. Bu suskunluğumuzu pasiflik olarak gördüler. Hiçbir medeniyet yoktur ki kavgayla bina edilsin. Asla saldırılar, hakaretler ve yalanlar üzerine bina edilmemiştir. Biz bunu yapmaya çalıştık, bununla ilgili eleştirildik. Düzgün duruşumuz pasiflik, beceriksizlik olarak eleştirildi. Bu bizi çok üzüyor.”

SCHALKE GALATASARAY MAÇINA İSKOÇ HAKEM

Schalke 04 ile Galatasaray arasındaki müsabakayı, İskoçya Futbol Federasyonundan William Collum yönetecek. Collum'un yardımcılıklarını David McGeachie ile Graeme Stewart üstlenecek. Andrew Dallas ile Nicholas Walsh'ın ilave yardımcı hakem olacağı mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Francis Connor yapacak.