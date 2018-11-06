Ross Edgley’den inanılması güç rekor

İngiliz sporcu, Britanya'nın etrafını yüzerek geçen tek sporcu unvanını aldı. Bu inanılmaz yolcuğunu 157 günde tamamlayan Edgley, İskoçya'da köpekbalıklarıyla karşılaştı, 37 kez de denizanası sokması yaşadı.

Fiziksel mücadele gerektiren her sporda adını duyurmayı başaran Ross Edgley en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdi. 33 yaşındaki sporcu, 157 günde yaklaşık 2 bin mil (3 bin 218 km) yüzerek Britanya'nın etrafında tur atmayı başardı. 1 Haziran'da başladığı yolculuğunu 4 Kasım'da Marygate'e ulaşarak tamamlayan Edgley, beş ay boyunca bir seferde altı saat yüzdü, kendisiyle seyahat eden destek teknesinde dinlendikten sonra tekrar denize atlayıp yolculuğuna devam etti. İngiliz sporcu, 5 ay boyunca bir kez bile karaya ayak basmadı.

Marygate'de yaklaşık 400 kişi tarafından büyük coşkuyla karşılanan Edgley başarısının ardından duygusal anlar yaşadı. Rekortmen sporcu, “Şu ana kadar kalkıştığım en zorlu maceraların en başında bu geliyor. Bu bir ekip işiydi. Ekip arkadaşlarıma, sevenlerime ve desteklerinden dolayı RedBull'a teşekkür ediyorum. Bugün karşımda böyle gülen yüzleri görmek çok güzel bir duygu” açıklamasını yaptı.

RossEdgley'in bu ‘imkansız’ yolculuğu birçok macera ve ilginç notları da beraberinde getirdi. Britanya Adası'nın etrafını yüzerken İskoçya'da köpekbalıklarıyla karşılaşan Edgley, 37 kez denizanası sokması yaşadı. Denizde geçirdiği 5 ay boyunca hiç hasta olmayan sporcu, bu başarısını sergilerken 314 RedBull içti.