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Ronaldinho’nun sadece 5 pound’u kalmış!
Dünyadan Futbol

Ronaldinho’nun sadece 5 pound’u kalmış!

Brezilyalı efsane eski futbolcu Ronaldinho, ülkesinde 1 milyon 750 bin pound para cezasına çarptırıldı. Ancak banka hesabında sadece 5 pound olduğu belirlenen Ronaldinho, cezayı ödeyemediği için pasaportuna el konuldu.

6 Kasım 2018 14:56

SKOR DIŞ HABERLER Kariyerinden Paris Saint Germain, Barcelona, Milan gibi takımlarda oynamış, Brezilya futbolunun gelmiş geçmiş en başarılı futbolcularından biri olarak gösterilen Ronaldinho’ya ülkesinde verilen para cezası, şaşırtıcı bir gerçeği de gözler önüne serdi. Brezilya’da devlet arazisine izinsiz inşaat yaptığı gerekçesiyle mahkeme tarafından 1 milyon 750 bin pound para cezasına çarptırılan Ronaldinho’nun banka hesabına yapılan inceleme, inanması güç bir durumu ortaya koydu. Parayı tahsil etmek için Ronaldinho’nun banka hesabına bakan yetkililer, efsane eski futbolcunun sadece 5 pound’u kaldığını gördü.

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Kardeşi ile birlikte kurduğu inşaat şirketi nedeniyle başı belaya giren Ronaldinho, izinsiz bina yaptığı gerekçesiyle çarptırıldığı para cezasını ödeyemedi. Mahkemede bütün parasını inşaatını yaptığı gökdelene harcadığını belirten Ronaldinho, sadece 5 pound’u kaldığını söyledi. Yeterli parası olmadığı için para cezasını ödeyemeyeceğini belirten Ronaldinho’nun pasaportuna el konuldu.

Eğer Ronaldinho, 1 milyon 750 bin pound’u bulamazsa, ülkesinden dışarıya çıkamayacak.

Son güncelleme 15:40 | 6 Kasım 2018
brezilya ronaldinho
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