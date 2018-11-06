Ronaldinho’nun sadece 5 pound’u kalmış!

SKOR DIŞ HABERLER Kariyerinden Paris Saint Germain, Barcelona, Milan gibi takımlarda oynamış, Brezilya futbolunun gelmiş geçmiş en başarılı futbolcularından biri olarak gösterilen Ronaldinho’ya ülkesinde verilen para cezası, şaşırtıcı bir gerçeği de gözler önüne serdi. Brezilya’da devlet arazisine izinsiz inşaat yaptığı gerekçesiyle mahkeme tarafından 1 milyon 750 bin pound para cezasına çarptırılan Ronaldinho’nun banka hesabına yapılan inceleme, inanması güç bir durumu ortaya koydu. Parayı tahsil etmek için Ronaldinho’nun banka hesabına bakan yetkililer, efsane eski futbolcunun sadece 5 pound’u kaldığını gördü.

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Kardeşi ile birlikte kurduğu inşaat şirketi nedeniyle başı belaya giren Ronaldinho, izinsiz bina yaptığı gerekçesiyle çarptırıldığı para cezasını ödeyemedi. Mahkemede bütün parasını inşaatını yaptığı gökdelene harcadığını belirten Ronaldinho, sadece 5 pound’u kaldığını söyledi. Yeterli parası olmadığı için para cezasını ödeyemeyeceğini belirten Ronaldinho’nun pasaportuna el konuldu.

Eğer Ronaldinho, 1 milyon 750 bin pound’u bulamazsa, ülkesinden dışarıya çıkamayacak.