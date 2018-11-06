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PFDK sevklerinin ardından Galatasaray’dan ortak paylaşım
Galatasaray

PFDK sevklerinin ardından Galatasaray’dan ortak paylaşım

Olaylı derbinin ardından PFDK'ya sev edilen isimler belli oldu. Galatasaray'da futbolcular ve teknik heyet TFF'nin açıklamasının ardından ortak bir paylaşımda bulundu.

6 Kasım 2018 17:29

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray konuğu Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalırken dev derbiye maçtan sonra yaşanan kavga vurdu. Kavganın ardından TFF’nin vereceği cezalar merak edilirken PFDK sevk ettiği isimleri açıkladı. Açıklamanın ardından Galatasaraylı futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları sosyal medya hesaplarından “ÇOK TEŞEKKÜRLER! #KENETLENBAŞKAGALATASARAYYOK” ifadelerini içeren bir paylaşımda bulundu.

İşte sarı-kırmızılıların ortak paylaşımı:

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Ve Galatasaray’ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım:

06 Kasım 2018 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde PFDK`ya sevk edilenler kaç maç ceza alacak? Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin bitiminin ardından yaşanan olaylarla ilgili PFDK sevkleri belli oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:30 | 6 Kasım 2018
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