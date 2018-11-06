PFDK sevklerinin ardından Galatasaray’dan ortak paylaşım

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray konuğu Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalırken dev derbiye maçtan sonra yaşanan kavga vurdu. Kavganın ardından TFF’nin vereceği cezalar merak edilirken PFDK sevk ettiği isimleri açıkladı. Açıklamanın ardından Galatasaraylı futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları sosyal medya hesaplarından “ÇOK TEŞEKKÜRLER! #KENETLENBAŞKAGALATASARAYYOK” ifadelerini içeren bir paylaşımda bulundu.
İşte sarı-kırmızılıların ortak paylaşımı:
Ve Galatasaray’ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım:
#KenetlenBaşkaGALATASARAYyok pic.twitter.com/qd2SQQh2cj
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 6 Kasım 2018