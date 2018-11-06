PFDK sevklerinin ardından Galatasaray’dan ortak paylaşım

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray konuğu Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalırken dev derbiye maçtan sonra yaşanan kavga vurdu. Kavganın ardından TFF’nin vereceği cezalar merak edilirken PFDK sevk ettiği isimleri açıkladı. Açıklamanın ardından Galatasaraylı futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları sosyal medya hesaplarından “ÇOK TEŞEKKÜRLER! #KENETLENBAŞKAGALATASARAYYOK” ifadelerini içeren bir paylaşımda bulundu.

İşte sarı-kırmızılıların ortak paylaşımı:

View this post on Instagram A post shared by Ryan Donk (@ryanhenkdonk) on Nov 6, 2018 at 6:07am PST

View this post on Instagram A post shared by Davala ümit (@udavala22) on Nov 6, 2018 at 5:55am PST

Ve Galatasaray’ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım:

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde PFDK`ya sevk edilenler kaç maç ceza alacak? Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin bitiminin ardından yaşanan olaylarla ilgili PFDK sevkleri belli oldu. İlgili Haberi Oku