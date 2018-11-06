Onyekuru’ya Almanya’da sınırında tutuklama emri

Ali GÜLEN /FRANKFURT Olayın aslı biraz karışık… Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı Onyekuru'nun, Belçika'nın Eupen takımında oynadığı sırada tanıdığı Melissa Krott (32) adlı kadından bir kızı olduğu ortaya çıktı. Melissa Krott, şu anda 15 aylık bu kızı nedeniyle açtığı babalık davasını kazandı ve kararı da tüm Avrupa'da tanıttı.

PARAYI ÖDEMEZSE İÇERİ ATILACAK

Krott'un Alman avukatı, Almanya sınırının hemen ötesinde yaşayan müvekillinin talebi üzerine Onyekuru'ya, “Babalık görevlerini yerine getirmemek ve çocuğun masraflarını üstlenmemekten” dolayı, 11.000 Euro'luk fatura çıkarttı. Karar, Alman mahkemelerince de onaylandı.

Onyekuru, Almanya sınırında bu parayı ödemek zorunda kalacak ve ödemezse tutuklanacak. Alman avukat, olayın bu kadarla bitmeyeceğini, Onyekuru'ya karşı ayrıca başkaca hukuk yollarına başvuracaklarını açıkladı.

EVİME VE AİLEMİN YANINA GELDİ

21 yaşındaki Onyekuru'yla Instagram'da tanıştıklarını belirten Melissa Krott, “Onu çok beğendim. Bir süre yazıştık ve sonra da buluştuk. Bana ve ailemin yanına geldi, futbolcu arkadaşlarıyla da uğradı” dedi.

Onyekuru'ya hamile olduğunu söylediğinde hemen sert bir şekilde, çocuğu istemediği cevabını aldığını belirten Krott, “Bundan sonra onunla konuşmam mümkün olmadı. Her yerde önümü kesti ve bu yönde konuşmamı engelledi” diye konuştu. Ardından Belçika'da babalığı tanıtan Krott, bu kararı Almanya'da da geçerli hale getirtti.

KENYALI BİR KADINDAN DA ÇOCUĞU VAR

İşin ilginç yanı, Onyekuru'nun Krott'tan ayrıldıktan sonra başka bir kadınla birlikte olması ve Kenyalı bu kadından da bir oğlunun bulunması. Belçikalı Krott, “Onyekuru oğluyla gurur duyup fotoğraflar çektiriyor ama kızıyla hiç ilgilenmiyor” diyor.