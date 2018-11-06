Olaylı Galatasaray Fenerbahçe derbisinin faturası ağır olacak!

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında oynanan olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde adeta ceza yağacak. Sporx.com’un özel haber dosyasına göre; karşılaşmanın temsilci ve hakem raporlarını alan, ardından müsabakanın görüntülerini inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği, raporlarda eksik gördüğü ve soru işareti olan olaylarla ilgili başta hakem Fırat Aydınus olmak üzere gözlemciden de ek rapor istedi.

TFF Hukuk Müşavirliği, müsabakada kırmızı kart gören ve disiplin kuruluna sevk edilecek olan Fenerbahçeli Jailson, Roberto Soldado ve Galatasaray’dan Badou Ndiaye isimleri ile birlikte, olaylara karışan ve suçlu olduğu düşünülen Donk ve Rodrigues’in de disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verdi. Raporlarda ayrıca Serdar Aziz, Muğdat ve Yiğithan Güveli’nşn isimlerinin yer aldığı öğrenildi.

Koray Şener derbide unutulmadı Fenerbahçe'nin Anadolu Efes ile oynadığı derbi maçta, Galatasaray karşılaşmasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener unutulmadı. İlgili Haberi Oku

TFF Hukuk Müşavirliği, talimatlar gereği futbolcuların karıştığı bu eylemlerin müsabaka dışı olmasından dolayı disiplin talimatının ilgili saldırı maddesinden sevkine karar verirken, Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş da, aynı kapsamda disiplin kuruluna gönderildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim`den Fenerbahçe`nin açıklamasının ardından ilk sözler İlgili Haberi Oku

EN AĞIR FATURA HASAN ŞAŞ’A

Hem hakem, hem de temsilci raporlarında yer alan Hasan Şaş’ın sevk dosyası en kabarık isim olması Galatasaray antrenörünü ağır bir ceza tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

Derbi kavgası demeç savaşlarına döndü! Galatasaray ve Fenerbahçe`den sert açıklamalar... Cumartesi oynanan derbi ve sonrasında oyuncular arasındaki çıkan kavganın ardından uzun zamandır görülmemiş sertlikte demeç savaşları yaşanmaya başlandı. Galatasaray'ın resmi siteden dün gece yaptığı açıklamaya kısa süre sonra Fenerbahçe'den yanıt geldi... İlgili Haberi Oku

FATİH TERİM’E ÜÇLÜ SEVK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in de, hakem Fırat Aydınus’un raporu doğrultusunda, ifadelerinin hem hakaret, hem de tehdit içermesinden dolayı PFDK’ya sevkine karar verilirken, müsabaka sonrasında yapmış olduğu sportmenliğe aykırı açıklamalar tecrübeli teknik adamı 3-5 maç gibi ağır bir ceza tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

MUSTAFA CENGİZ VE ABDURRAHİM ALBAYRAK DA PFDK’DA

Karşılaşma sonrası kulüp resmi sitesinden yapılan müsabakaya yönelik yapılan açıklamaların sportmenliğe aykırı bulunmasından dolayı talimatlar gereği kulüp başkanı Mustafa Cengiz de PFDK’ya sevk edilen bir diğer Galatasaraylı isim oldu. Keza aynı şekilde, Galatasaray Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak da, sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı, disiplin kuruluna gönderildi.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Kamuoyunda büyük infial oluşturan derbi ile ilgili raporları yetersiz bulan TFF, bu konuda resmi yayıncı kuruluştan görüntüleri isteyerek, hassas bir çalışma yürüttü. 7 hukukçudan oluşan TFF Hukuk Müşavirliği, çalışmalarını akşam saatlerinde tamamladı. Yayıncı kuruluş görüntülerinin delil olduğu bu sevk konusunda, Fırat Aydınus’un ek raporunda Donk ve Rodrigues ile ilgili “görmedim” ifadesini kullandığı, kurulun bu iki oyuncuyu görüntüden sevk ettiği öğrenildi.

KARAR PERŞEMBE GÜNÜ

Sevk raporlarını hazırlayan TFF Hukuk Müşavirliği, sabah saatlerinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na tebliği edecek. 8 Kasım Perşembe günü toplanacak olan kurul, kararını da aynı gün içinde verecek.