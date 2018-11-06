Milli teakwondocular Polonya’da yarışacak

Teakwondo alanında birçok başarıya imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde Avrupa heyecanı yaşanıyor. Kulüpte forma giyen 5 sporcu, 8-11 Kasım tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek olan Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda, Milli Takım ile beraber Türkiye’yi temsil edecek. Kulübün altyapısından yetişen 5 sporcudan Fevzi Arda Duru 58 kg'da, İsmet Begeç 87 kg'da, Şahin Çelebi 87 kg'da, Simge Erensayın 67 kg'da madalya için rakipleriyle mücadele edecek.

Simge Erensayın: “Şehrimi temsil edeceğim için gururluyum”

Kadınlar 67 kg'da ay-yıldızlı bayrağı temsil edecek olan Simge Erensayın, 5 sporcuyla Polonya'da yarışacak olmaktan dolayı çok gururlu olduklarını söyledi. Erensayın, “Ben bireysel olarak daha önce ülkemizi Avrupa'da temsil ettim. Fakat ilk kez bu kadar kalabalık bir şekilde mücadele edeceğiz. Hem kulübümüz için hem de bizim için 5 sporcuyla Avrupa Şampiyonası’nda yer alacak olmak gerçekten gurur verici. İzmir'i çok seviyorum ve şehrimi temsil edebilmekten dolayı çok gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

İsmet Begeç: “Üzerimizde büyük bir sorumluluk var”

Şampiyonada boy gösterecek olan bir başka sporcu İsmet Begeç ise madalyayla dönmek istediklerini söyleyerek, “Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olmak çok büyük bir gurur. Aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sporcusu olarak orada bulunmak da çok güzel bir duygu. Üzerimizde büyük bir sorumluluk var. İzmir'den 5 kişi olarak turnuvaya katılacağız. Polonya'da elimizden geleni yapıp bize güvenenleri mahcup etmemek istiyoruz. İnşallah hepimiz İzmir'e madalyalarla döneriz” dedi.

“Kulüpte aile ortamı var”

Turnuvada boy gösterecek olan 5 kişinin birbirlerini uzun süredir tanıdığının altını çizen Begeç, “Birbirimizi sürekli motive ediyoruz. Çünkü okul ve antrenmanlar sebebiyle günlerimiz yoğun ve yorucu geçiyor. Yorgun olduğumuz zamanlarda diğerlerimiz onu motive ediyor. 11 yıldır aynı salonda aynı formayı terletiyoruz ve birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Bu da bize ciddi bir avantaj sağlıyor” diye konuştu. Kulüpte aile ortamının bulunduğuna vurgu yapan milli sporcu, “Biz büyük bir aileyiz. Bugün bu başarıları alabiliyorsak bu aile ortamının bunda çok büyük bir payı var. Hocalarımız bizlerle her zaman çok ilgileniyorlar. Bu ailenin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz” açıklamalarında bulundu.