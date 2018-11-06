Mehmet Demirkol’dan flaş Eren Derdiyok açıklaması! ‘İpler koptu!

Mehmet Demirkol, BeIN Sports’ta yayınlanan BeIN Manşet programında Galatasaray’da tartışılan isim Eren Derdiyok’la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Demirkol son günlerde Eren Derdiyok ile Galatasaray arasındaki sorun ile ilgili ‘Eren Derdiyok ile ipler koptu’ açıklamasını yaptı.

İşte Demirkol’un açıklamaları…

“Eren Derdiyok ile Galatasaray arasında ipler koptu. Fatih Hoca da söyledi. Sağlık Kurulu sorun yok derken, Eren ise ağrım var diyor. Terim, yani sana değil, doktorlara güveniyorum diyor. Bir oyuncu ile sözleşme yaparken, onun özelliklerini iyi araştırıp, ona göre sözleşme yapman gerek. Daha sonra adam ben ayrılmak istemiyorum. Tarık Çamdal konusu böyle. Galatasaray'a geldiği gün, bu adam Galatasaray'ın oyuncusu değil demiştim. Başka yerli oyuncu mu yok? Hiçbir olumlu rapor görmedim. Oyuncunun da sorumlulukları olması lazım. Kontratı yaptım, bundan sonra yatıyorum dememeli. Böyle bir şey olur mu? İnsan kendine yedirir mi bunu?”

Onyekuru`ya Almanya`da nafaka şoku Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için yapacağı Schalke çıkarması, yıldız oyuncularından biri olan Henry Onyekuru için krize dönüşüyor. Onyekuru'nun Belçikalı bir kadından olan kızının 11 bin Euro'luk nafakasını ödemediği iddia ediliyor İlgili Haberi Oku