Mathieu Valbuena: ‘Artık gerçek bir Fenerbahçeli oldum’

Fenerbahçe’nin Fransız oyuncusu Mathieu Valbuena, Fenerbahçe Televizyonu'nda canlı olarak yayınlanan 14/16 programının konuğu oldu.

6 Kasım tarihinin önemi ve Galatasaray derbisiyle ilgili düşüncelerini paylaşan Valbuena, Galatasaray derbisinde tribündeyken geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Koray Şener'le ilgili de konuştu.

Fransız yıldız oyuncu, Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında konuk olacak Anderlecht maçı ile ligin 12. haftasında karşılaşacakları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını da değerlendirdi.

İlk olarak 6 Kasım'ın önemiyle ilgili düşüncelerini paylaşan Valbuena, “Buraya geldiğimden beri bugün bana hep söylendi, bu maç bana anlatıldı. 6-0'lık galibiyetimizin olduğu günün yıldönümündeyiz. O yüzden Fenerbahçe taraftarları ve camiası için çok özel bir gün. Bugün o maçın 16. yılı. Fenerbahçe için gerçekten özel bir tarih. Böyle maçlarda böyle atmosferlerde böyle galibiyetler almak her zaman son derece kıymetlidir. Taraftarları her zaman mutlu eder. Ben o maçın gollerini de izledim. Gerçekten Fenerbahçe için harika bir gece olmuş” dedi.

“ARTIK GERÇEK BİR FENERBAHÇELİ OLARAK GÖRÜLÜYORUM”

2-2 eşitlikle tamamlanan Galatasaray derbisinde 1 gol ve 1 asistle oynayan Valbuena, “Geldiğim günden beri bu konu da söyleniyordu bana: ‘Galatasaray'a gol atmalısın, eğer onlara gol atarsan o zaman gerçek bir Fenerbahçe futbolcusu, gerçek bir Fenerbahçeli olursun' diyorlardı. Galatasaray-Fenerbahçe maçları her zaman sıra dışı ortamların oldu akşamlardır. Ben de sonunda rakibimize golümü attım. Artık insanlar tarafından gerçek bir Fenerbahçeli olarak görülüyorum. Benim için son derece mutluluk verici bir durum” şeklinde konuştu.

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“AİLEMİZDEN BİRİNİ KAYBETTİK”

Galatasaray derbisinde tribündeyken geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta hayatını kaybeden ve tüm camiayı yasa boğan Koray Şener'le ilgili de konuşan Valbuena, “Fenerbahçe çok büyük bir aile. Bir taraftarımızın vefat haberini aldığımızda sanki ailemizin bir parçasını kaybetmiş gibi hissettik. Bu haber bize maçın devre arasında geldi. Kesinlikle o dakikadan sonra o karşılaşmayı sürdürmek bizim için hiç kolay olmadı. Kafamızı kaldırdığımızda kendi taraftarlarımızın yerlerinde olmadığını gördük ve nedenini anlayamadık. Çok genç bir kardeşimizdi. Fenerbahçe'yi ruhunda yaşayan ve Fenerbahçe'yi her zaman takip etmeye gayret gösteren bir kardeşimizdi. Bu haberi almak son derece üzücüydü. Skoru bir şekilde geri getirmeyi başardık, beraberliği yakaladık ama bu haber bizi bambaşka duygulara götürdü. Bu haberin de etkisiyle o mücadeleyi sürdürmeye gayret gösterdik. Ailemizden biri gitti, onun ailesini düşündük. Tüm Fenerbahçe taraftarlarını düşünerek devam ettik, onlar için oynadık. Böyle vefat haberlerini aldığınızda futbol artık ikinci planda kalıyor. İliklerine kadar Fenerbahçe'yi yaşayan biriydi ve bu şekilde aramızdan ayrılması inanılmaz üzücü. Umarız nur içinde yatar, umarız sezonun kalan bölümünü onun için çok güzel geçiririz” ifadelerine değindi.

“TAKIM RUHUNU YANSITMAMIZ GEREKİYOR”

Son olarak Avrupa Ligi'nde 8 Kasım Perşembe günü oynayacakları Anderlecht maçı ile ligin 12. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını değerlendiren Valbunea, “Galatasaray'a karşı gösterdiğimiz takım ruhunu o maçlarda da sahaya yansıtmamız gerekiyor. Saha içerisinde kuvvetli bir karakter gösterdiğimizi düşünüyorum. 2-0 gerideydik, Galatasaray'ın stadında oynuyorduk ve 2-2'ye getirmeyi başardık. Lig tablosundaki yerimizi biliyoruz. Çok zor bir dönemden geçiyoruz, iyi bir yerde değiliz. Ama yine de yolumuza devam ediyoruz. Avrupa Ligi'nde önümüzde önemli bir maç var. Bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Galatasaray maçındaki takım ruhunu bir kez daha sahaya yansıtabilirsek, bizi bekleyen güzel şeyler olduğunu, iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Hedefimiz tabii ki bu gruptan çıkmak, maçlar kazanarak en hızlı şekilde özgüvenimizi tekrar yukarıya taşımak ve galibiyet serisi yakalamak. Bu düşünceyle orada olacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

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