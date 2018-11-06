MAÇ SONUCU | Kızılyıldız 2-0 Liverpool | Şampiyonlar Ligi C Grubu

Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü karşılaşmasında Liverpool’u ağırlayan Kızılyıldız sürpriz bir sonuca imza atarak sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Mücadelenin 10. dakikasında Daniel Sturridge net bir gol fırsatından yararlanamazken 22. dakikada Marko Marin’in asistinde Milan Pavkov’un attığı golle Kızılyıldız 1-0 öne geçti.

Bu golden 7 dakika sonra yine Marin’in asistinde Pavkov’un müthiş golüyle ev sahibi ekip skoru 2-0’a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Liverpool’un beraberlik çabaları sonuç vermeyince Kızılyıldız taraftarı önünde sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Liverpool 6 puanda kalırken Kızılyıldız puanını 4 yaptı. Sırbistan ekibi gruptaki beşinci maçında Napoli’ye konuk olurken Liverpool deplasmanda Paris Saint Germain ile karşılaşacak.