MAÇ SONUCU | AS Monaco 0-4 Club Brugge | UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda dördüncü maçların ilkinde AS Monaco, Club Brugge’ü ağırladı. Ligde zor günler geçiren ve teknik direktörlük görevine Leonardo Jardim’in yerine efsane golcü Thierry Henry’yi getiren Monaco, evinde Belçika ekibine 4-0 yenildi ve adeta hezimete uğradı. Monaco’nun galibiyet hasreti 15 resmi maça çıktı.

Konuk ekibin golleri Hans Vanaken (12 ve pen. 17), Wesley (24) ve Ruud Vormer’den (85) geldi. Toplayabildiği 1 puanla son sırada kalan ve UEFA Avrupa Ligi şansını da oldukça zora sokan Monaco’da 68’de oyuna giren “17 yaşındaki Han-Noah Massengo, Şampiyonlar Ligi’nde forma giyen en genç Fransız futbolcu olarak tarihe geçti. Club Brugge ise puanını 4’e yükselterek gruptan çıkma ümidini korudu. MAÇ SONUCU | Kızılyıldız 2-0 Liverpool | Şampiyonlar Ligi C Grubu Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında sahasında Liverpool'u konuk eden Kızılyıldız, güçlü rakibini 2-0 mağlup etti ve gruptaki ilk galibiyetini aldı. İlgili Haberi Oku