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MAÇ SONUCU | AS Monaco 0-4 Club Brugge | UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu
Şampiyonlar Ligi

MAÇ SONUCU | AS Monaco 0-4 Club Brugge | UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu

Zor günler geçiren AS Monaco, Şampiyonlar Ligi'nde de yıkıldı. Konuğu Club Brugge'e 4-0 yenilen Thierry Henry'nin öğrencilerinin galibiyet hasreti 15 maça çıktı.

6 Kasım 2018 23:02

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda dördüncü maçların ilkinde AS Monaco, Club Brugge’ü ağırladı. Ligde zor günler geçiren ve teknik direktörlük görevine Leonardo Jardim’in yerine efsane golcü Thierry Henry’yi getiren Monaco, evinde Belçika ekibine 4-0 yenildi ve adeta hezimete uğradı. Monaco’nun galibiyet hasreti 15 resmi maça çıktı.

Konuk ekibin golleri Hans Vanaken (12 ve pen. 17), Wesley (24) ve Ruud Vormer’den (85) geldi. Toplayabildiği 1 puanla son sırada kalan ve UEFA Avrupa Ligi şansını da oldukça zora sokan Monaco’da 68’de oyuna giren “17 yaşındaki Han-Noah Massengo, Şampiyonlar Ligi’nde forma giyen en genç Fransız futbolcu olarak tarihe geçti. Club Brugge ise puanını 4’e yükselterek gruptan çıkma ümidini korudu. 06 Kasım 2018 MAÇ SONUCU | Kızılyıldız 2-0 Liverpool | Şampiyonlar Ligi C Grubu Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında sahasında Liverpool'u konuk eden Kızılyıldız, güçlü rakibini 2-0 mağlup etti ve gruptaki ilk galibiyetini aldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:02 | 6 Kasım 2018
AS Monaco Club Brugge Han-Noah Massengo Thierry Henry UEFA Şampiyonlar Ligi
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