Kahreden detay! Koray Şener derbi biletini son dakikada bulmuş…

İrfan YİRMİBEŞ / SÖZCÜ Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Türk Telekom Stadı’nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 22 yaşındaki Koray Şener’in kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi Türkiye’yi yasa boğmuştu. Fenerbahçe taraftarı olan Koray Şener’in ölümü, sadece sarı-lacivertli camiayı değil, herkesi derinden etkilemişti. Fenerbahçe Kulübü tarafından Ülker Stadı’nda düzenlenen törende, gözyaşları sel olmuştu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hayatını kaybeden Koray Şener ile ilgili ortaya çıkan bir detay, üzüntüyü bir kat daha arttırdı. Koray Şener’in derbiye son anda gidebildiği anlaşıldı.

Koray Şener, Fenerbahçe’nin Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya bilet bulmak için yoğun çaba harcadı. Maçın başlamasına az bir zaman kala hala bilet bulamayan Koray Şener’in ümitleri tükenirken, genç taraftara bileti, Kocaeli Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Abdülkadir Erbağcı’nın temin ettiği öğrenildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine bilet bulduğu için çok sevinen Koray Şener, karşılaşma esnasında geçirdiği kap krizi sonrası vefat edince, herkesi derin bir üzüntüye boğdu.

Koray Şener derbide unutulmadı Fenerbahçe'nin Anadolu Efes ile oynadığı derbi maçta, Galatasaray karşılaşmasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener unutulmadı. İlgili Haberi Oku