Hidayet Türkoğlu’ndan Türkiye’nin Miami Başkonsolosu’na ziyaret

TBF’den yapılan açıklamada, aktif oyunculuk döneminde NBA’de sekiz sezon formasını giydiği Orlando Magic’in kuruluşunun 30. yıl dönümü kutlamalarına katılmak ve İstanbul’da inşa edilecek Basketbol Gelişim Merkezi için tesis incelemeleri yapmak üzere ABD’de bulunan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile eşi Banu Türkoğlu’nun, Türkiye’nin Miami Başkonsolosu Burç Ceylan’ın daveti üzerine Ceylan ailesine Başkonsolosluk Rezidansı’nda ziyarette bulunduğu bildirildi.

Nezaket ziyaretinde, Hidayet Türkoğlu’nun, TBF’nin basketbol geliştirme projeleri hakkında Başkonsolos Ceylan’a bilgi verdiği belirtildi.

Cedi Osman`ın hatası pahalıya patladı! NBA'de temsilcimiz Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland, Orlando Magic ile karşı karşıya geldi. Son saniyeye kadar büyük çekişmeye sahne olan maçta Orlando Magic, Cleveland Cavs'ı 102-100 mağlup etmeyi başardı. Hata yapan Cedi, maçtan sonra özür diledi İlgili Haberi Oku