Galatasaray 11’i belli oldu! Schalke 04 Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi D grubu dördüncü maçında Schalke Galatasaray kozlarını paylaşacak. İlk maçında Lokomotiv Moskova’yı yenen ancak ikinci maçında Porto'ya mağlup olan Galatasaray Schalke ile İstanbul’da oynadığı ilk maçta 0-0 berabere kaldı. Galatasaray Schalke 04 karşısında kazanarak gruptan çıkma şansını devam ettirmek istiyor. Galatasaray taraftarları “Schalke Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Schalke maçı saat kaçta” sorularına yanıt arıyor. İşte, GS Schalke 04 maçı yayın bilgileri ve tüm detayları…

SCHALKE 04 GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında bu akşam Almanya'nın Schalke 04 takımına konuk olacak. Gelsenkirchen kentindeki AufSchalke Arena'da oynanacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmanın beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

SCHALKE GALATASARAY İLK 11

Schalke 04: Nübel, Nastasic, Uth, Rudy, Stambouli, Caligiuri, Burgstaller, Harit, Sane, Schöpf, Embolo

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Linnes, Donk, Ndiaye, Belhanda, Sinan, Rodrigues, Onyekuru

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SCHALKE GALATASARAY MAÇINA İSKOÇ HAKEM

Schalke 04 ile Galatasaray arasındaki müsabakayı, İskoçya Futbol Federasyonundan William Collum yönetecek. Collum'un yardımcılıklarını David McGeachie ile Graeme Stewart üstlenecek. Andrew Dallas ile Nicholas Walsh'ın ilave yardımcı hakem olacağı mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Francis Connor yapacak.

GALATASARAY'DA SAKAT FUTBOLCULARIN DURUMU

Galatasaray'da sakatlığı bulunan 2 futbolcu Schalke 04'e karşı sahadaki yerini alamayacak. Ameliyat edilen Emre Akbaba ile Yuto Nagatomo, bu akşamki müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ile Fernando Reges'in durumları ise belirsizliğini koruyor.

ALMAN TAKIMLARI İLE 30. MAÇ

Galatasaray, bu akşamki müsabakayla Alman ekipleriyle Avrupa kupalarındaki 30. maçını oynayacak. Federal Almanya ve Doğu Almanya ekipleri dahil Alman kulüpleriyle daha önce UEFA organizasyonlarında 15 kez eşleşen sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 29 maçta 7 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Galatasaray, bu maçlarda rakip ağlara gönderdiği 31 gole karşılık, kalesinde 44 golü engelleyemedi.

Sarı-kırmızılıların Alman ekipleriyle geride kalan 15 eşleşmesinin 10’u elemeli turlarda gerçekleşti. Bu turlarda Alman takımlarına karşı 10 eşleşmesinin 5’inde bir üst tura yükselen taraf olan Galatasaray, 5’inde ise elenmekten kurtulamadı. Tarihinde bir Alman takımıyla ilk kez 1964-65 sezonu Kupa Galipleri Kupası 1. turunda karşılaşan Galatasaray, Aufbau Magdeburg karşısında deplasmanda, evinde ve tarafsız sahada yaptığı 3 maçı da 1-1’lik sonuçlarla tamamlayıp, kura çekimi sonrası bir üst tura yükselen taraf oldu.