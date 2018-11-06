Galatasaray taraftarı Schalke deplasmanında Koray Şener’i unutmadı

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Schalke 04’e konuk olurken derbide hayatını kaybeden Koray Şener unutulmadı.

Veltins Arena’da oynanan maçta binlerce Galatasaraylı taraftar tribünleri doldururken, Türk Telekom Stadı’nda oynanan Fenerbahçe derbisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener için pankart açıldı.

Galatasaray’ın resmi Twitter hesabından ve taraftar grubu ultrAslan’ın yaptığı paylaşımlarda “Mekanın cennet olsun Koray Şener” yazılı pankartın fotoğrafı yer aldı.

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