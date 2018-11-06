Galatasaray Schalke 04 maçı Bein Sports’ta! Bein Sports yayın akışı | Bein Sports Haber frekans ayarları

Şampiyonlar Ligi heyecanı 4. maçlarla devam ediyor. Aralarında Galatasaray Schalke 04 maçının da yer aldığı maçlar bugün oynanacak. “Şampiyonlar Ligi hangi kanalda” sorusuna yanıt arayanlar Bein Sports yayın akışı araştırıyor. Şampiyonlar Ligi’nde oynanan son 3 karşılaşmayı canlı yayın ekranlara getiren Bein Sports Schalke Galatasaray maçını da yayınlayacak mı merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi maçları geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta da Bein Sports’ta yayınlanması bekleniyor. İşte, Bein Sport yayın akışı…
BEİN SPORTS YAYIN AKIŞI
Bein Haber
14:30 ST 1.Lig Maç Özetleri 15:00 beIN Manşet 16:00 İspanya’dan Futbol 17:00 Türkiye’den ve Dünyadan Haber 17:45 M.Başakşehir – Beşiktaş (Özet) 18:00 Ana Haber 19:00 İngiltere’den Futbol 20:00 beIN 1
Bein Sports 1
15:00 Taktik Tahtası 16:00 Vay Bee 16:15 DG Sivasspor – A.Konyaspor 18:00 Premier League World 18:30 This is Paris 19:00 Euroleague Maç Özetleri 19:30 Dünden Bugüne: Kayserispor – Galatasaray 20:00 LaLiga Maç Özetleri 21:00 STSL Maç Özetleri
Bein Sports 2
15:45 Espanyol – Ath.Bilbao 17:30 Leganes – A.Madrid 19:15 Serie A Maç Özetleri 20:00 Brezilya Serie A Maç Özetleri 20:30 EFL Championship Haftanın Golleri
Bein Sports 3
08:45 Barcelona – Maccabi Fox 10:15 Khimki – G.Canaria 11:45 Otofan 12:15 Cardiff – Leicester City 14:00 Napoli – Empoli 15:45 PSG – Lille (Özet) 16:00 S.Tsitsipas – J.Munar (C) 18:00 T.Fritz – A.Rublev (C)
BEİN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ
Turksat4a
12379Mhz Horizantal(yatay)
DVB—Sembol Oranı 30000
FEC ¾
BEİN SPORTS DİGİTURK’TE KAÇINCI KANALDA?
beIN Sports Haber, Digiturk’te 83. kanaldan izlenebiliyor.
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SCHALKE 04 GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında bu akşam Almanya'nın Schalke 04 takımına konuk olacak. Gelsenkirchen kentindeki AufSchalke Arena'da oynanacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmanın beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
SCHALKE GALATASARAY İLK 11
Schalke 04: Nübel, Nastasic, Uth, Rudy, Stambouli, Caligiuri, Burgstaller, Harit, Sane, Schöpf, Embolo
Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Linnes, Donk, Ndiaye, Belhanda, Sinan, Rodrigues, Onyekuru