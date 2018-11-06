Galatasaray Schalke 04 maçı Bein Sports’ta! Bein Sports yayın akışı | Bein Sports Haber frekans ayarları

Şampiyonlar Ligi heyecanı 4. maçlarla devam ediyor. Aralarında Galatasaray Schalke 04 maçının da yer aldığı maçlar bugün oynanacak. “Şampiyonlar Ligi hangi kanalda” sorusuna yanıt arayanlar Bein Sports yayın akışı araştırıyor. Şampiyonlar Ligi’nde oynanan son 3 karşılaşmayı canlı yayın ekranlara getiren Bein Sports Schalke Galatasaray maçını da yayınlayacak mı merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi maçları geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta da Bein Sports’ta yayınlanması bekleniyor. İşte, Bein Sport yayın akışı…

BEİN SPORTS YAYIN AKIŞI

Bein Haber

14:30 ST 1.Lig Maç Özetleri 15:00 beIN Manşet 16:00 İspanya’dan Futbol 17:00 Türkiye’den ve Dünyadan Haber 17:45 M.Başakşehir – Beşiktaş (Özet) 18:00 Ana Haber 19:00 İngiltere’den Futbol 20:00 beIN 1

Bein Sports 1

15:00 Taktik Tahtası 16:00 Vay Bee 16:15 DG Sivasspor – A.Konyaspor 18:00 Premier League World 18:30 This is Paris 19:00 Euroleague Maç Özetleri 19:30 Dünden Bugüne: Kayserispor – Galatasaray 20:00 LaLiga Maç Özetleri 21:00 STSL Maç Özetleri

Bein Sports 2

15:45 Espanyol – Ath.Bilbao 17:30 Leganes – A.Madrid 19:15 Serie A Maç Özetleri 20:00 Brezilya Serie A Maç Özetleri 20:30 EFL Championship Haftanın Golleri

Bein Sports 3

08:45 Barcelona – Maccabi Fox 10:15 Khimki – G.Canaria 11:45 Otofan 12:15 Cardiff – Leicester City 14:00 Napoli – Empoli 15:45 PSG – Lille (Özet) 16:00 S.Tsitsipas – J.Munar (C) 18:00 T.Fritz – A.Rublev (C)

Dev maçın saati değişti! Schalke 04 Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Schalke Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'de 4. maçına Schalke karşısında çıkıyor. İlk maçta Schalke ile 0-0 berabere kalan Galatasaray bu kez kazanmak istiyor. Türkiye'de yaz saati uygulaması devam ettiği için Şampiyonlar Ligi maçlarının saati değişti. Birçok futbolcusunda yoksun sahaya çıkacak Galatasaray muhtemel ilk 11'i merak ediliyor. Peki, Schalke 04 Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? İlgili Haberi Oku

BEİN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ

Turksat4a

12379Mhz Horizantal(yatay)

DVB—Sembol Oranı 30000

FEC ¾

BEİN SPORTS DİGİTURK’TE KAÇINCI KANALDA?

beIN Sports Haber, Digiturk’te 83. kanaldan izlenebiliyor.

Not: beIN Sports Haber Tivibu ve D-Smart platformlarında bulunmuyor…

SCHALKE 04 GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında bu akşam Almanya'nın Schalke 04 takımına konuk olacak. Gelsenkirchen kentindeki AufSchalke Arena'da oynanacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmanın beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

Sahne Cimbom`un! Schalke 04 Galatasaray maçı canlı izle! CANLI YAYIN Schalke 04 Galatasaray canlı izle! Şampiyonlar Ligi D grubu 4. maçında Galatasaray Schalke'ye konuk oluyor. Bein Sport kanalında canlı yayını ile ekranlara gelecek karşılaşmada Galatasaray Schalke 04 karşısında kazanması halinde üst tura yükselme şansını arttıracak. Galatasaray maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içinde Bein Sports canlı yayını bulunuyor. İşte, Schalke GS maçını canlı yayın bağlantısı ve Şampiyonlar Ligi maçı detayları... İlgili Haberi Oku

SCHALKE GALATASARAY İLK 11

Schalke 04: Nübel, Nastasic, Uth, Rudy, Stambouli, Caligiuri, Burgstaller, Harit, Sane, Schöpf, Embolo

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Linnes, Donk, Ndiaye, Belhanda, Sinan, Rodrigues, Onyekuru