Fenerbahçe’nin muhteşem serisi sürüyor! Tam üç senedir…

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında sahasında Anadolu Efes’i normal süresi 72-72 biten maçta uzatmada 86-79 yenen Fenerbahçe, ligde iç saha galibiyet serisini 62 maça çıkardı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne oldu. Normal sürede eşitliğin bozulmadığı maçta uzatma periyodunda rakibini 86-79’la geçen sarı-lacivertliler, sahasındaki galibiyetlerine bir yenisini ekledi.
Ligde son iç saha yenilgisini 26 Ekim 2015’te Torku Konyaspor karşısında alan Fenerbahçe, daha sonra oynadığı 62 maçı da kazanmayı bildi.
Fenerbahçe namağlup devam ediyor
Fenerbahçe, bu sezon ligdeki 5. maçını da kazanmayı başardı. Sarı-lacivertliler, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin namağlup tek takımı konumunda bulunuyor. Anadolu Efes ise ligde üst üste ve toplamda 2. yenilgisini aldı.
Anadolu Efes’i bu sezon ilk kez yendi
Fenerbahçe, bu sezon 3. kez karşılaştığı Anadolu Efes’i ilk kez mağlup etti. Sezon başında Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda rakibine 65-62 yenilen Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi’nde de deplasmanda lacivert-beyazlılara 89-83 kaybetmişti.
Bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelen iki ekibin maçında bu sefer gülen taraf sarı-lacivertliler oldu.