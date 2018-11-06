Fenerbahçe’den flaş Ersun Yanal açıklaması

Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe’nin Ersun Yanal ile anlaştığı şeklindeki iddiaların ardından, sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi.
Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden ‘Kamuoyunun dikkatine’ başlığı ile yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün Futbol A Takımı Teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile görüşmeye başladığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”