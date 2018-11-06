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Fenerbahçe’den flaş Ersun Yanal açıklaması
Fenerbahçe

Fenerbahçe’den flaş Ersun Yanal açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Ersun Yanal ile anlaşıldığı şeklinde çıkan haberler üzerine bir açıklama yayınladı.

6 Kasım 2018 07:26

Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe’nin Ersun Yanal ile anlaştığı şeklindeki iddiaların ardından, sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi.

05 Kasım 2018 Phillip Cocu`nun menajeri: Fenerbahçe`yi reddetmeyi de düşünmüştük Fenerbahçe'deki görevine son verilen Phillip Cocu için menajeri Rob Jansen'den flaş açıklamalar geldi. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden ‘Kamuoyunun dikkatine’ başlığı ile yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün Futbol A Takımı Teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile görüşmeye başladığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”

Son güncelleme 07:27 | 6 Kasım 2018
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