FB Anderlecht’i gözüne kestirdi! Fenerbahçe Anderlecht maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında Belçika temsilcisi Anderlecht ile kozlarını paylaşacak. Belçika’da oynanan ilk maçta Anderlecht ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe seyircisinin de desteği ile kazanan taraf olmak istiyor. Gruptan çıkma ve liderlik şansı devam eden Fenerbahçe Avrupa Ligi maçını kaçırmak istemeyen taraftarlar “Fenerbahçe Anderlecht maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Anderlecht maçı saat kaçta” sorularına yanıt arıyor. İşte, FB Anderlecht maçı yayın bilgileri ve tüm detayları…

FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi'nin önemli karşılaşmasında Fenerbahçe'nin evinde Belçika temsilcisini ağırlayacağı mücadele 8 Kasım 2018 Perşembe günü saat 18:50'de başlayacak. Andreas Ekberg'in düdük çalacağı mücadele Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ KADROSU

Kaleci: Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu

Videoyu Oynat Defans: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Diego Reyes, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli.

Orta Saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı, Jailson, Benzia, Aatif, Valbuena, Oğuz Kağan, Eljif Elmas.

Forvet: Slimani, Frey, Ayew.