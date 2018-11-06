Fatih Terim’den flaş sözler: ‘Federasyondan Schalke’ye destek mesajı da beklerdim!’

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maçında Schalke 04’e konuk olan Galatasaray’da müsabaka öncesi kısa bir açıklama yapan Teknik Direktör Fatih Terim, PFDK’nın kararlarına da değindi.

Gündemi sarsan kararlarla ilgili açıklamada bulunan Terim, “Muhakkak ki salıları açıklanıyor hiç itirazımız yok ama bu ayet değil ki, Allah’ın kanunu değil ki değişmesin. Bu insanların koyduğu bir kural. Bu kural da zaman zaman -sadece bizim için değil her takım için- merak etme sabah da verebilirsin yani” diye konuştu.

TFF’ye ironik bir ifadeyle mesaj da gönderen Fatih Terim, “Ama bir eksik kaldı bence. Madem bunu maça üç dört saat kalan açıkladın. Bir de üstüne Schalke’ye destek mesajı federasyondan beklerdim ben açıkçası ki tam dört dörtlük olsun!” dedi.

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