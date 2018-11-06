Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni maskotu

Bulut, yaptığı açıklamada yaklaşık 3 hafta önce sahiplendiği yavru köpeğin kendisine ve takıma şans getirdiğini söyledi. Köpeğe “Cesur” adını verdiklerini dile getiren Bulut, Cesur’un 7 kardeşinin otomobil çarpması neticesinde öldüğünü belirtti.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’in bir arkadaşının köye giderken Kale ilçesinde yavru köpeği bulduğunu dile getiren Bulut, “Yavru köpeği sokakta bulmuş. Otomobilin altına doğru yaklaşıyormuş yavru köpek. Köpeği yoldan almış ve sahibini bularak istemiş. Sahibi de hediye etmiş. Köpeği tesise getirdiklerinde ben sahip çıktım. ‘Köpeği alıyorum’ dedim ve nüfusumun altına kaydettirdim. Çok tatlı bir şey. Bize şans getirdi. Galatasaray maçından önce geldi, hem o şanslı hem de biz şanslıydık. Bize şans getirdi, 3 maç aldık. Yavru köpeğin adını Cesur koyduk. Cesur’un 8 kardeşi varmış, 7’si ölmüş. Cesur da şanslı, bizim yanımıza geldi. Cesur inşallah bize şans getirecek.” diye konuştu.

Bulut, kulüpte Cesur’a bebek gibi bakıldığını söyledi. Erol Bulut’un Cesur’u sahiplendiği süre zarfında sarı-siyahlı takım, çıktığı 3 maçı da kazandı.

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında konuk ettiği Galatasaray ve 11. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’dan 3’er puan alan Malatya ekibi, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Kırklarelispor maçında galip geldi.