Eskişehirspor’dan yeni kampanya!

Eskişehirspor İcra Kurulu Başkanı ve Sosyal İşlerden Sorumlu Asbaşkan Harun Adıgüzel'in Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Teknik Asbaşkan Yardımcısı Kaan Ay, Teknik Direktör Fuat Çapa, ETB Başkanı Murat Diri ile ETB yönetim kurulu üyeleri Mehmet Şimşek, Erkan Koca, Şehri-Sevda grubu üyeleri hazır bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Harun Adıgüzel takımlarının son iki karşılaşmada aldığı başarılı sonuçlar ile yüzleri güldürdüğünü ifade ederek konuşmasına başladı.

Tesislerin yanında bulunan otopark gelirleri ile kulübün genel giderlerinin bir kısmının karşılandığını belirten Adıgüzel, başlatılan kampanya ile personelin maaş alacaklarının bir kısmını ödediklerini belirtti. Son oynanan Osmanlıspor maçı öncesi taraftarın verdiği bağışlar ile İstanbulspor maçının primlerini futbolculara dağıttıklarını, Cuma günü de Osmanlıspor maçı primlerini dağıtacaklarını ifade eden Adıgüzel, iki önemli projeye imza attıklarını kaydetti. Altyapı takımlarının deplasman masrafları için Anadolu Üniversitesi ile protokol imzaladıklarını bundan sonra altyapı masraflarını Anadolu Üniversitesi'nin karşılayacağını aktaran Harun Adıgüzel, Ketchup Loyalty Sport ile 7979 ESES yaz kampanyasını başlattıklarını ifade etti.

Ketchup Loyalty Sport bölümü yöneticisi Serdar Günay kampanya hakkında bilgiler verdi. Günay, “Kulübümüze sürdürebilir ek kaynak sağlama amacıyla başlatılan Mobil Destek projesi 7979'a ESES yaz gönder aylık 10 lira destek olunabilir. ESES5, ESES20, ESES30, ESES40, ESES50, ESES60, ESES70 ile ile taraftarın istediği miktarda bütçesine göre destek olması sağlanacak” dedi.

TY Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak: Adalet bekliyoruz İlgili Haberi Oku