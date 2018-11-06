Ergin Ataman’ın hasreti 6 yıla çıktı

Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe deplasmanında uzun süredir kazanamıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda son galibiyet sevincini Beşiktaş’ın başındayken 9 Mayıs 2012’de elde eden Ataman, daha sonra Galatasaray’la 14, Anadolu Efes’le ise 2 olmak üzere 16 maçı da kaybetti.

Fenerbahçe`nin muhteşem serisi sürüyor! Tam üç senedir... Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın iç sahadaki muhteşem serisi Anadolu Efes karşısında da devam etti. Anadolu Efes'i 86-79 mağlup eden Fenerbahçe, tam üç yıldır iç sahada yenilmedi. İlgili Haberi Oku

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, derbi maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe’nin uzatma bölümünde daha iyi oynadığını ifade etti. Müsabakaya Fenerbahçe’nin daha iyi başladığını aktaran Ataman, “Maçın ilk bölümünde savunmada ve ribauntlarda dengeyi sağlayamadık. Sonra reaksiyon verdik ve maça tutunduk. Maçın en önemli yerinde 20 saniye kala öne de geçtik. Fenerbahçe uzun rotasyonunda daha tecrübeli isimlere sahip. Ligde rotasyon konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Dunston ve Moerman’ı neredeyse maçın tamamında oynattık. Uzatma bölümünde yorulduk ve Fenerbahçe o bölümü daha iyi oynadı. Güzel bir maç oldu. İzleyenler keyif almıştır. Fenerbahçe’yi kutluyorum” şeklinde konuştu.