CANLI YAYIN: Inter Barcelona maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Barcelona, Inter evinde Barcelona ile karşılaşıyor. Zorlu karşılaşma öncesi grupta 9 puanı bulunan Barcelona İnter karşısında tekrar kazanarak gruptan lider çıkmada büyük bir avantajın sahibi olmak istiyor. B Grubu'nda Barcelona, ilk maçta Van Bommel'in başında olduğu PSV'yi 4-0, ikinci maçta ise Wembley'de Tottenham'ı 4-2 mağlup etmeyi başarmıştı. İnter, ilk maçta Tottenham'ı ikinci maçta ise PSV'yi 2-1'le geçmeyi başarmıştı. İnter Barcelona aralarında oynadıkları ilk maçta ise kazanan taraf 2-0 ile Katalan ekibi olmuştu. Peki, Barcelona İnter maçı saat kaçta, hangi kanalda?

INTER BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

6 Kasım 2018 Salı günü oynanacak mücadele saat 23:00'de futbolseverlerle buluşacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki dev karşılaşma Bein Sports 3 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

BARCELONA’DA SON DURUM

Sakatlıkları devam eden Umtiti ve Vermaelen deplasman kafilesinde yer almadı. Stoper ikilisi ‘Pique, Lenglet’ olacak, beklerde ise Sergi Roberto ile Jordi Alba görev yapacak. Arjantinli yıldız Lionel Messi de takımla birlikte İtalya’ya geldi, durumu maç saati netleşecek. Son 5 resmi maçını kazanan Barça, deplasmanda oynadığı son 5 resmi maçtan ise 3 galibiyet çıkarttı.

BARCELONA İNTER İLK 11

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Arthur; Dembélé, Suárez, Coutinho

İnter: Handanovic; Vrsaljko, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi