GS’nin maçı gece yarısı! Schalke 04 Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi D grubu 4. maçında Galatasaray Schalke 04’e konuk oluyor. İstanbul’da oynanan ilk maçta 0-0 berabere kalarak hanesine 1 puanı yazdıran Galatasaray bu kez 3 puanı kazanmak için Schalke karşısına çıkacak. Veltins Arena’da oynanacak maç öncesinde temsilcimiz Galatasaray grupta 4 puanla 3. sırada bulunuyor. Karşılaşma öncesinde taraftarlar karşılaşmanın hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak ederken, henüz Schalke 04 Galatasaray maçının hangi kanalda yayınlanacağı açıklanmadı. Bir diğer merak konusu ise Avrupa ülkelerinde kış saatine geçilip, Türkiye’de yaz saati uygulaması devam ettiği için “Schalke 04 Galatasaray maçı saat kaçta” sorusuna cevap aranılıyor. İşte, “Galatasaray Schalke 04 saat kaçta, hangi kanalda” sorusunun yanıtı ve karşılaşmanın muhtemel ilk 11’leri…

SCHALKE 04 GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında bu akşam Almanya’nın Schalke 04 takımına konuk olacak. Gelsenkirchen kentindeki AufSchalke Arena’da oynanacak maç, TSİ 23.00’te başlayacak. Karşılaşmanın beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

SCHALKE GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Schalke 04: Nübel, Sane, Naldo, Nastasic, Caliguiri, Rudy, Bentaleb, Serdar, Konoplyanka, Embolo, Burgstaller

Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan, Linnes, Donk, Ndiaye, Onyekuru, Belhanda, Rodrigues, Sinan Gümüş

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SCHALKE GALATASARAY MAÇINA İSKOÇ HAKEM

Schalke 04 ile Galatasaray arasındaki müsabakayı, İskoçya Futbol Federasyonundan William Collum yönetecek. Collum’un yardımcılıklarını David McGeachie ile Graeme Stewart üstlenecek. Andrew Dallas ile Nicholas Walsh’ın ilave yardımcı hakem olacağı mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Francis Connor yapacak.

GALATASARAY’DA SAKAT FUTBOLCULARIN DURUMU

Galatasaray’da sakatlığı bulunan 2 futbolcu Schalke 04’e karşı sahadaki yerini alamayacak. Ameliyat edilen Emre Akbaba ile Yuto Nagatomo, bu akşamki müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ile Fernando Reges’in durumları ise belirsizliğini koruyor.

GALATASARAY SON 4 MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, çıktığı son 4 resmi maçında galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte Spor Toto Süper Lig’de 3, UEFA Şamiyonlar Ligi’nde ise 1 müsabakayı kazanamadı. Ligde Bursaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor’a mağlup oldu. Fatih Terim’in öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise Schalke 04 ile İstanbul’da yaptığı maçtan beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 3 gol gönderen Galatasaray, kalesindeki 5 gole engel olamadı.

CİMBOM 30. KEZ ALMAN TAKIMLARININ KARŞISINDA

Galatasaray, bu akşamki müsabakayla Alman ekipleriyle Avrupa kupalarındaki 30. maçını oynayacak. Federal Almanya ve Doğu Almanya ekipleri dahil Alman kulüpleriyle daha önce UEFA organizasyonlarında 15 kez eşleşen sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 29 maçta 7 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Galatasaray, bu maçlarda rakip ağlara gönderdiği 31 gole karşılık, kalesinde 44 golü engelleyemedi.

Sarı-kırmızılıların Alman ekipleriyle geride kalan 15 eşleşmesinin 10’u elemeli turlarda gerçekleşti. Bu turlarda Alman takımlarına karşı 10 eşleşmesinin 5’inde bir üst tura yükselen taraf olan Galatasaray, 5’inde ise elenmekten kurtulamadı. Tarihinde bir Alman takımıyla ilk kez 1964-65 sezonu Kupa Galipleri Kupası 1. turunda karşılaşan Galatasaray, Aufbau Magdeburg karşısında deplasmanda, evinde ve tarafsız sahada yaptığı 3 maçı da 1-1’lik sonuçlarla tamamlayıp, kura çekimi sonrası bir üst tura yükselen taraf oldu.