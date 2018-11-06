Cedi Osman’ın hatası pahalıya patladı!

SKOR DIŞ HABERLER / NBA’deki temsilcimiz Cedi Osman sabaha karşı oynanan maçta büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Cleveland Cavaliers’ın Orlando Magic’e konuk olduğu karşılaşmanın son anlarında bir hataya imza atan Cedi, mağlubiyette kritik rol oynadı.

Cavaliers 100-97 önde ve maçın bitmesine 24 saniyeden az bir süre varken top Cedi Osman’a geldi. Genç oyuncu topu tutup faul almayı beklemek yerine zor bir pası tercih edince pozisyon top kaybı ve faulle sonuçlandı. Umutlanan Orlando Magic, maçın son saniyesinde yine Cedi’nin savunduğu Evan Fournier’in bulduğu üçlükle maçı kazandı.

Karşılaşma sonrası Cedi Osman, yaptığı açıklamada maçın sonlarında hata yaptığını ve mağlubiyetin sorumluluğunu aldığını söyledi. Cedi, “Çok kötü bir pastı. Büyük bir hataydı. Sanırım bize galibiyete mal oldu. Bomboş durumdaki Grant Hill’i gördüm ama hızlıca sayı bulsa da saat duracaktı. Jordan Crawford ortadan geliyordu ama onu görmedim. Sadece topu tutmalı ve maçı kazanmalıydım. Kötü bir karardı.”

Cedi Osman'ın tam 43 dakika sahada kalıp double-double yaptığı maçta Cleveland Cavaliers, Evan Fourner'in son saniye isabeti ile Orlando Magic‘e 102-100'lük skorla mağlup oldu.

102-100’lük yenilgiyle birlikte Cleveland Cavaliers, bu sezonki 10. maçında dokuzuncu mağlubiyetini alırken Orlando Magic, 10. maçında dördüncü galibiyetini elde etmiş oldu.

Aaron Gordon, 23 sayı ile Orlando Magic'in en skorer oyuncusu olurken maçı getiren adam Evan Fournier ve Tarrence Ross 15'er sayı ile mücadele etti. Nikola Vucevic 14 sayı üretirken Jonathon Simmons 11 sayı ile çift hanelere ulaşan diğer isim oldu.

Cleveland Cavaliers cephesinde ise George Hill 22 sayı ile en skorer oyuncu olurken Tristan Thompson 19 sayı ve 16 ribaund ile double-double yaptı. Jordan Clarkson ve J.R. Smith 14'er sayı ile mücadele ederken Cedi Osman'ın 11 sayı ve 10 ribaundluk double-double'ı mağlubiyeti önleyemedi. Rodney Hood da 11 sayı ile çift hanelere ulaşan son oyuncu oldu.

Cleveland Cavaliers başantrenörü Larry Drew maç sonunda Cedi’nin maçın son saniyesinde yaptığı savunma ile ilgili “Bu pozisyonu tekrar yaşadığında topun arkasında kalması gerektiğini artık biliyor. Öğrenmeye devam ediyoruz. Bu tarz durumlarla hep karşılaşacağız ve ne yapacağımızı biliyor olacağız” diyerek takımına ve Cedi Osman’a destek verdi.

Nuggetslı Murray’den 48 sayı

Denver Nuggets, oyun kurucusu Jamal Murray’nin 48 sayıyla kariyer rekoru kırdığı mücadelede, ağırladığı Boston Celtics’i 115-107 yendi.

Celtics’te Kyrie Irving 31 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Jaylen Brown ve Jayson Tatum 15’er sayıyla oynadı.

Warriors ve Raptors dolu dizgin

Batı Konferansı’nın zirvesindeki Golden State Warriors, Memphis Grizzlies’i 117-101, Doğu lideri Toronto Raptors da Utah Jazz’ı 124-111 yenerek 11. maçında 10. galibiyetini aldı.

Ev sahibi Warriors’ta Klay Thompson 27 sayı, Kevin Durant 22 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Stephen Curry 19 sayı, 7 asist, 5 ribaunt üretti.

Deplasmanda kazanan Raptors’ta ise Kyle Lowry, Serge Ibaka, Fred VanVleet ve OG Anthony 17’şer sayı attı.