MAÇ SONUCU | Schalke 04 2-0 Galatasaray | Şampiyonlar Ligi D Grubu

Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü mücadelesinde deplasmanda Schalke 04 ile karşılaşan temsilcimiz Galatasaray, net fırsatları gole çeviremeyip savunmadaki hatalara engel olamayınca 2-0 kaybetti ve gruptan çıkma şansını riske attı.

Maça kontrollü başlayan sarı kırmızılı ekip, kaleci Fernando Muslera ve Serdar Aziz’in yaşadığı anlaşmazlık sonrasında kalesinde golü gördü. Maçın 4. dakiaksında Guido Burgstaller’in golüyle 1-0 öne geçen Schalke 04 ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

İlk yarıda ev sahibi ekibin direkten dönen bir topu ve Muslera’nın kurtardığı net bir gol pozisyonu bulunurken Galatasaray ise Garry Rodrigues ile yakaladığı yüzde 100’lük bir fırsattan yararlanamadı.

İkinci yarıya etkili başlayan Galatasaray baskıyı kurdu ancak net pozisyon üretmekte sıkıntı yaşadı. Maçın 57. dakikasında Ömer Bayram’ın kaptırdığı topta Guido Burgstaller pasını verdi ve ceza sahası içindeki Mark Uth vuruşunda skoru 2-0’a getiren isim oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-0 Schalke’nin galibiyetiyle sona erdi. Bu sonucun ardından Schalke 04 puanını 8 yaptı ve grupta ikinci sırada yer aldı. Galatasaray ise 4 puanla üçüncü sırada kaldı.

Sarı kırmızılı ekip gruptaki beşinci maçında deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Schalke 04 ise Portekiz’de lider Porto’ya konuk olacak.

Öte yandan gruptaki diğer maçta Porto evinde ağırladığı Lokomotiv Moskova’yı 4-1 mağlup etti.

MUSLERA’YA YAKIŞMAYAN HATA

Galatasaray zorlu Schalke deplasmanında hiç hesaba katmadığı bir golle geriye düştü. Maçın henüz 4. dakikasında Galatasaray’ın savunma arkasına atılan topa Burgstaller hareketlendi. Ancak Muslera kalesini terk etti. Dar açıda ceza sahası çizgisi üzerinde topu kontrol edemeyince Burgstaller tekrar araya girdi ve dar açıdan boş kaleye yaptığı vuruşla fileleri havalandırarak skoru 1-0’a getirdi.

SCHALKE NET FIRSAT KAÇIRDI

Galatasaray karşısında erken bulduğu golle öne geçen Schalke 04, kontrollü oyunu elden bırakmazken 20. dakikada farkı ikiye çıkarma şansını değerlendiremedi. Sağ kanatta topla buluşan Embolo’nun yerden içeri çevirdiği top, ön direkteki Serdar’dan sekip altıpas çizgisinin hemen gerisindeki Harit’in önüne düştü. Onun müsait durumda yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

RODRIGUES FIRSAT TEPTİ

Hızlı hücumlarla Schalke 04 kalesinde tehlikeli olmaya çalışan Galatasaray, 28. dakikada Garry Rodrigues ile gole çok yaklaştı. Ani gelişen Galatasaray atağında Belhanda’nın pasında savunma arkasına sarkan Rodrigues, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta topu auta gönderdi ve net bir gol fırsatından yararlanamamış oldu.

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ÖNCE DİREK SONRA MUSLERA

Mücadelenin 37. dakikasında ise Schalke 04 üst üste gol pozisyonlarını değerlendirmeyi başaramadı. Maçın 37. dakikasında sağ kanattan Caligiuri’nin dışarı doğru çevirdiği topa Rudy ceza sahası yayının hemen gerisinden bekletmeden vuruşunu yaptı ama top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında bu kez Burgstaller, yerden ceza sahası içindeki Uth’a çevirdi ama onun vuruşunda Muslera köşeye iyi uzanarak gole izin vermedi ve ilk yarı 1-0 Schalke’nin üstünlüğü ile sona erdi.

GOL İÇİN BASTIRIRKEN SCHALKE 2 YAPTI

İkinci yarıya baskılı başlayan Galatasaray, taraftarının da desteği ile Schalke 04 kalesinde üst üste pozisyonlar yakaladı ancak değerlendiremedi. Mücadelenin 57. dakikasında oyuna ikinci yarıda giren Ömer Bayrak’ın kaybettiği top sonrasında gelişen Schalke atağında Caligiuri, sağdan son çizgiye doğru inen Burgstaller’i gördü. O da yerden ceza sahası içinde uygun durumdaki Uth’a aktardı ve müsait durumda vuruşunu yapan Uth, farkı ikiye çıkardı.

Stat: AufSchalke

Hakemler: William Collum, David McGeachie, Graeme Stewart (İskoçya)

Schalke 04: Nübel, Stambouli, Sane, Nastasic, Caligiuri, Rudy (Dk. 76 Suat Serdar), Schöpf, Harit (Dk. 56 McKennie), Uth (Dk. 63 Bentaleb), Burgstaller, Embolo

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Linnes (Dk. 46 Ömer Bayram), Donk, Ndiaye, Sinan Gümüş (Dk. 72 Muğdat Çelik), Belhanda, Rodrigues (Dk. 63 Selçuk İnan), Onyekuru

Goller: Dk. 4 Burgstaller, Dk. 57 Uth (Schalke 04)

Sarı kartlar: Dk. 54 Rudy, Dk. 55 Stambouli (Schalke 04), Dk. 72 Donk, Dk. 81 Serdar Aziz, Dk. 84 Muğdat Çelik (Galatasaray)