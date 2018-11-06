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Burak Yılmaz’da son kararı Ağaoğlu verecek
Trabzonspor

Burak Yılmaz’da son kararı Ağaoğlu verecek

Saha içi ve saha dışı tavırlarıyla gündemden bir türlü düşmeyen, son oynanan Bursaspor maçındaki hareketleriyle sabırları zorlayan Burak Yılmaz, konusunda yönetim son kararı Başkan Ahmet Ağaoğlu'na bıraktı.

6 Kasım 2018 11:01

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor’da, Burak Yılmaz’ın oyundan çıkarken tribünlere ve Teknik Direktör Ünal Karaman’a karşı yaptığı el-kol hareketleri maçın önüne geçmişti.

Burak’ın yer aldığı  antrenman sonrası Teknik Direktör Ünal Karaman, yönetim ile bir görüşme yaparak oyuncu hakkında yönetime görüşlerini sundu. Dün akşam saatlerinde Trabzon’da bulunan yöneticilerin toplanmasıyla durum değerlendirmesi yapan Trabzonspor yönetim kurulu buradan çıkan sonucu başkana aktardı ve son kararı başkan  Ahmet Ağaoğlu’na bıraktı.

Kadro dışı ve ağır para cezasının gündeme geldiği görüşmede, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzon dışında bulanan yöneticilerinde fikirlerini aldıktan sonra Burak Yılmaz’ın geleceği hakkında son kararı verecek.

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Son güncelleme 11:02 | 6 Kasım 2018
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