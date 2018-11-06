Arsene Wenger sahalara geri dönüyor!

Gattuso yönetiminde istikrarsız performans sürdüren Milan, 69 yaşındaki Fransız teknik adamla anlaşmaya çok yakın.

beIN SPORTS’un haberine göre, eski Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger sahalara geri dönüş yapmaya hazırlanıyor.

France Football’da yer alan habere göre Arsene Wenger ve Milan yakın bir tarihte resmi imzaları atacak.

Adı sık sık Bayern Münih, Real Madrid, Fenerbahçe gibi takımlarla anılan Fransız teknik adamın Serie A ekibiyle son bir kaç haftadır görüşme halinde olduğu ve görüşmelerin sonlanmasının yakın olduğunun altı çizildi.

Wenger, Sky Sports’a verdiği röportajda, çok iyi dinlendiğini, futbolu çok fazla özlediğini ve söyleyerek geri dönmek istediğini açıklamıştı.

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