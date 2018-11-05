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Tuğba Taşçı kimdir? Tuğba Taşçı kaç yaşında?
Kadınlar Basketbol Ligi

Tuğba Taşçı kimdir? Tuğba Taşçı kaç yaşında?

Galatasaray Basketbol Takımında forma giyen Tuğba Taşçı'nın eşinden flaş bir açıklama geldi. Tuğba Taşçı'nın eşi Theodore, Galatasaray’ın eşinin maaşını vermediğini söyleyerek tepki gösterdi. Peki Tuğba Taşçı kimdir?

5 Kasım 2018 10:05

Kötü bir sezon başlangıcı yapan Galatasaray'ın hedefindeki isimlerden biri olarak gösterilen eski Banvit ve Milano oyuncusu ve Tuğba Taşçı’nın eşi Jordan Theodore'dan flaş bir açıklama geldi. Jordan Theodore eşi Tuğba Taşçı kimdir? İşte Tuğba Taşçı’nın kariyeri…

TUĞBA TAŞÇI KİMDİR?

Tuğba Taşçı, 19 Ağustos 1984 yılında İstanbul Fatih’te dünyaya geldi. Profesyonel basketbolcu olan Taşçı, şutör gard pozisyonunda görev alıyor. 2012 yılında Beşiktaş’tan Kayseri Kaski takımına transfer olan basketbolcu, bu takımla EuroCup Kadınlar turnuvasında final oynadı ancak finalde Dinamo Moskova’ya yenildi. 2013-14 sezonu başında daha önce 2008-2012 yılları arasında formasını giydiği Beşiktaş’a transfer oldu. 2015-2016 sezonunda ise Mersin Büyükşehir Belediyesi formasıyla yarı final oynama şansı yakaladı. 2016-2017 sezonunda Canik Belediyespor ile anlaşan Taşçı, 2017’de Galatasaray’a transfer oldu.

Son güncelleme 10:08 | 5 Kasım 2018
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