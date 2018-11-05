Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim 2-1’den sonra maçı kazanamayacağını anladı!

CNN Türk’te yayınlanan “Pazar Akşamı Futbol” programında Tayfun Bayındır, Fuat Akdağ ve Kuddusi Müftüoğlu ile birlikte futbol gündemini yorumlayan Serdar Ali Çelikler, 2-2 berabere biten olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Serdar Ali Çelikler, Galatasaray taraftarına 3 çarpıcı soru yöneltirken, teknik direktör Fatih Terim’e de eleştirilerde bulundu.

Serdar Ali Çelikler’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

– Galatasaraylılara soruyorum. Durum aynı, Galatasaray çok kötü, ligde 15. sırada, hocasını değiştirmiş, yardımcı hocayla Kadıköy’e geliyor, takım tarihin gördüğü en kötü kadrolardan bir tanesi, bir tane iyi santrforu var kağıt üzerinde çok kötü sezon geçiriyor ama o da cezalı, geliyor Kadıköy’e, maçın 20. dakikasında deplasman tribünü neredeyse tamamen boşalıyor, dakika 50, Fenerbahçe 2-0 önde, o maç nasıl biter? Bunu Galatasaraylılara soruyorum, bütün Galatasaraylılar buna 4-0 biter, 5-0 biter der.

– Gelelim 2. soruya. Bu maçtaki teknik adam Fatih Terim değil de Riekerink olsaydı, Tudor olsaydı, Gerets olsaydı, Lucescu olsaydı, Hamza Hamzaoğlu olsaydı, hatta Mustafa Denizli olsaydı, bugün ne konuşuluyordu? Hakem de Fırat Aydınus olsaydı, aynı durum taçtan da gol verseydi, bugün ne konuşuluyordu? Kasap yapmışlardı kasap, hepsini doğramışlardı, doğrama yapmışlardı.

– 3. sorum. Fatih Terim başkan olsa, iddia ediyorum Fatih Terim başkanlığı iyi yapar. Dese ki, bizim Galatasaray’ın hocası Hasan Şaş’tır, aklı başında kaç tane Galatasaraylı evet doğru karardır diye cevap verir. O zaman yardımcı hoca müessesesini de iyice bir tartışmamız lazım.

“Fatih Terim 2-1’den sonra maçı kazanamayacağını anladı”

– 2-1’den sonra bana bir video gönderdiler, Galatasaray tribününden çekilmiş bir video, kulübenin arkasından. 2-1’den sonra nasıl dağıldığını paramparça olduğunu o kulübenin görüyorsunuz. Koskoca imparator, bin tane başarı, zafer, ağır mağlubiyet görmüş bir teknik adam olarak 2-1’den sonra dağılacaksan… Maçı tamamen elinden kaçırdı, sahaya girmeler, kendi yardımcılarına bağırmalar, oyuncularına tepkiler… Bir teknik adam dağılmasını orada görüyorsunuz. Çünkü niye biliyor musun, anladı 2-1’den sonra maçı kazanamayacağını. Halbuki bir takım 2-0 öne geçebilir, 2-1 de olabilir, 2-2 de olabilir, dönüp 3-2 yenmen lazım. Buna gücün var çünkü, Fenerbahçe’nin öyle bir gücü yok.