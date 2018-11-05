Salah’a heykel şoku! Ronaldo’dan bile kötü…

SKOR DIŞ HABERLER / Spor dünyasında ünlü isimlerin sıklıkla heykelleri yapılıyor. Ancak bu eserlerin bir kısmı heykeli yapılan kişiyi yansıtmaktan uzak olabiliyor.

Liverpool’un yıldız oyuncusu Mohamed Salah da geçtiğimiz günlerde heykeli yapılan isimlerden biri oldu. Ünlü futbolcunun gol sevinci anını ölümsüzleştirmek amacıyla yapılan heykel Mısır’da sergileniyor. Ancak Mısırlı futbolcuya benzemeyen heykel sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Mai Abdel Allah’in eseri ile ilgili özellikle Twitter üzerinde iğneleyici yorumlar yer aldı. Kullanıcılar Salah heykelinin meşhur Cristiano Ronaldo heykelinden bile başarısız olduğunu öne sürdü.

Ronaldo’nun söz konusu heykeli de manşetlere konu olduktan sonra yenisi ile değiştirilmişti.

Ressam bob a daha cok benzemis — Onur Demir (@522018Onur) 5 Kasım 2018

Britanya da İslamiyeti yayan adamın heykeline bak , Salah'ın yerin de olsam heykeli yapana ve sergileyene dava açar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar taşırım konuyu. — Ozan Kurt (@monamuar) 5 Kasım 2018