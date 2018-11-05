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Salah’a heykel şoku! Ronaldo’dan bile kötü…
İngiltere Premier Lig

Salah’a heykel şoku! Ronaldo’dan bile kötü…

Mohamed Salah'ı onore etmek için yapılan bir heykel ünlü futbolcuya benzemediği gerekçesiyle tartışma konusu oldu.

5 Kasım 2018 14:00

SKOR DIŞ HABERLER / Spor dünyasında ünlü isimlerin sıklıkla heykelleri yapılıyor. Ancak bu eserlerin bir kısmı heykeli yapılan kişiyi yansıtmaktan uzak olabiliyor.

Liverpool’un yıldız oyuncusu Mohamed Salah da geçtiğimiz günlerde heykeli yapılan isimlerden biri oldu. Ünlü futbolcunun gol sevinci anını ölümsüzleştirmek amacıyla yapılan heykel Mısır’da sergileniyor. Ancak Mısırlı futbolcuya benzemeyen heykel sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Mai Abdel Allah’in eseri ile ilgili özellikle Twitter üzerinde iğneleyici yorumlar yer aldı. Kullanıcılar Salah heykelinin meşhur Cristiano Ronaldo heykelinden bile başarısız olduğunu öne sürdü.

Ronaldo’nun söz konusu heykeli de manşetlere konu olduktan sonra yenisi ile değiştirilmişti.

Son güncelleme 14:00 | 5 Kasım 2018
cristiano ronaldo mohamed salah
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