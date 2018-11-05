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 Sakatlanan rakibini kucağında taşıdı!
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 Sakatlanan rakibini kucağında taşıdı!

Kocasinan Şimşekspor-Erkiletspor müsabakanın son dakikalarında çok güzel bir görüntü yaşandı. Sakatlanan Erkiletsporlu futbolcuyu rakip takımdan Muhammed Emin Özcan kucağına alarak soyunma odasına kadar taşıdı.

5 Kasım 2018 11:33

Erkiletspor’lu Murat Uyanık müsabakanın son dakikalarında bir pozisyon sonrasında tendonundan sakatlandı. Acı içerisinde yerde kalan Murat’a ilk müdahale sağlık ekibi tarafından yapıldıktan sonra saha kenarına alındı. Yürümekte zorlanan Murat’ı Kocasinan Şimşeksporlu Muhammed Emin Özcan kucağına alarak soyunma odasına götürdü. Bu güzel görüntü izleyenler tarafından büyük beğeni kazandı.

Sosyal medyada da çok fazla paylaşılan bu fotoğraf akıllara Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanan olaylı derbiyi getirdi…  Amatör maçta çekilen bu dostluk görünüsü için Türk Telekom Stadı’nda ‘birbirlerini yumruklayan milyon Euro’luk futbolculara ibret olsun’ mesajları paylaşıldı.

Son güncelleme 13:02 | 5 Kasım 2018
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