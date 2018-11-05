 Sakatlanan rakibini kucağında taşıdı!

Erkiletspor’lu Murat Uyanık müsabakanın son dakikalarında bir pozisyon sonrasında tendonundan sakatlandı. Acı içerisinde yerde kalan Murat’a ilk müdahale sağlık ekibi tarafından yapıldıktan sonra saha kenarına alındı. Yürümekte zorlanan Murat’ı Kocasinan Şimşeksporlu Muhammed Emin Özcan kucağına alarak soyunma odasına götürdü. Bu güzel görüntü izleyenler tarafından büyük beğeni kazandı.

Sosyal medyada da çok fazla paylaşılan bu fotoğraf akıllara Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanan olaylı derbiyi getirdi… Amatör maçta çekilen bu dostluk görünüsü için Türk Telekom Stadı’nda ‘birbirlerini yumruklayan milyon Euro’luk futbolculara ibret olsun’ mesajları paylaşıldı.